Arzette, guía del 100%: todas las velas, monedas, habilidades, y misiones secundarias

Si el «sabor retro» que de los gráficos y las bizarras secuencias de video —inspiradas en los terribles pero graciosos juegos de Zelda para CD-i— no los espantaron, ya descubrieron un juego muy divertido de acción y plataformas y seguramente están tratando de completarlo al máximo. En esta guía vamos a decirles dónde están todas las velas, monedas, niveles de bonus objetos secretos y misiones opcionales de Arzette: The Jewel of Faramore para que puedan conseguir el codiciado 100% del juego.

Esta guía de todas las velas, monedas, niveles de bonus, habilidades y misiones opcionales de Arzette: The Jewel of Faramore para sacar el 100% se encuentra en desarrollo. Regresen pronto para encontrarla completa.

Guía: dónde están todas las velas, monedas y niveles de bonus en Arzette: The Jewel of Faramore

Ciudad de Faramore

Primera vela

Cuando tengamos la magia azul podemos subir a la parte alta del pueblo y romper los bloques que impiden el paso hacia la izquierda. Entramos en la primera casa, subimos a la parte alta usando la escalera a la derecha, cruzamos agachados el candelabro y tomamos la primera vela de esta guía de Arzette: The Jewel of Faramore.

Segunda vela

Requiere completar la misión del hombre lobo, tener la habilidad de doble salto, la magia roja y la azul. Entramos a la biblioteca que se encuentra en la parte superior del pueblo, la cruzamos usando doble salto y salimos por la otra puerta. De esta forma podemos llegar al nuevo hogar del hombre lobo. Allí destruimos los bloques de colores con los disparos respectivos para alcanzar la vela.

Moneda

No hay ninguna moneda en este nivel

Nivel de bonus

Está dentro de la pastelería. La pastelería está en la parte superior izquierda del pueblo y necesitamos la magia azul para romper los bloques que impiden llegar a ella.

Bosque de Durridín

Primera vela

La primera vela de esta zona está a la vista en el camino principal, cuando subimos por el tronco del árbol. Debemos volver aquí cuando tengamos la pistola inteligente para poder romper los bloques y tomarla.

Segunda vela

También está a la vista justo cuando salimos del tronco del árbol en que se encuentra la vela anterior. Solo podemos tomarla cuando tengamos el doble salto.

Moneda

Una vez tengamos el doble salto debemos subir a lo alto de los árboles en la primera sección y llegar a la parte izquierda del nivel. Comenzamos a subir la escalera y cuando veamos la moneda, podemos saltar hacia ella y descubrir un pasaje secreto por el que Arzette puede pasar agachada.

Nivel de bonus

Esta a la vista en la parte izquierda de la pantalla en la segunda zona de esta área.

Cueva de Cogwyn

Primera vela

En la esquina superior derecha de esta zona de la cueva.

Segunda vela

En la esquina inferior derecha de esta zona de la cueva encontramos un camino bloqueado por bloques rojos. Los rompemos usando un disparo de la pistola y avanzamos para tomar la vela. Cuidado con la trampa.

Moneda

Cuando bajamos por esta zona encontraremos un área secreta hacia la izquierda en la que se esconde la moneda.

Nivel de bonus

En la penúltima zona de la cueva, siguiendo la ruta de la izquierda.

Desierto de Anju

Primera vela

Cuando caemos por el agujero que se encuentra antes de la pared de bloques rojos, mantenemos el control presionado hacia la derecha para entrar al área secreta. Si siguieron bien la guía, encontrarán la primera de las velas de esta zona de Arzette: The Jewel of Faramore.

Segunda vela

Después de cruzar la pirámide nos dejamos caer por esta zona y veremos un grupo de bloques rojos semiocultos. Los rompemos con un disparo de la pistola y seguimos nuestro camino por el área secreta. Luego debemos alcanzar los bloques azules y destruirlos con el disparo correspondiente para tomar la vela.

Moneda

Muy sencilla de encontrar. En la segunda caída del nivel bajamos con cuidado y encontramos la moneda en un área secreta hacia la izquierda.

Nivel de bonus

En una de las zonas internas. En lugar de seguir el camino principal hacia arriba, seguimos hacia la derecha.

Cañón de Creece

Primera vela

Después de obtener los disparos azules para la pistola inteligente, podemos volver al observatorio y subir a la parte superior. Ahora podemos eliminar la barrera que protege la vela.

Segunda vela

Cuando tengamos el doble salto podemos alcanzar la parte superior de la cueva en la que termina la primera parte de este nivel, pasar al otro lado y tomar la vela.

Moneda

En desarrollo

Nivel de bonus

Pantano de Norin

Primera vela

Podemos verla justo arriba del punto de inicio del nivel, pero no podemos tomarla mientras no tengamos el doble salto. Debemos llegar hasta la cabaña al final de la primera zona, usar doble salto para llegar a lo más alto y luego saltar de plataforma en plataforma regresando hasta el comienzo del nivel.

Segunda vela

Igual que la anterior, esta es una de las velas de esta guía de Arzette: The Jewel of Faramore que requiere el doble salto. Al salir de la cabaña la vemos justo sobre la puerta. Saltamos para quedar sobre la puerta y luego damos un doble salto para alcanzar la vela.

Moneda

Tras entrar al edificio podemos encontrar un área oculta en el punto que indicamos con un círculo rojo en la imagen de abajo. En su interior está la moneda.

Nivel de Bonus

Picos de Chillinax

Primera vela

Esta es una de las velas mejor escondidas del juego. Dentro de la primera cueva hay un área oculta donde se ve ve en la primera foto. Dentro hay una barrera que debemos destruir con magia azul.

Segunda vela

Tras salir de la segunda cueva, avanzamos hacia la derecha para recoger una llave. Luego volvemos a la izquierda y subimos hasta encontrar la puerta que podemos abrir con ella. Adentro encontraremos a un nuevo personaje y la vela, pero necesitamos el doble salto para alcanzarla.

Moneda

En la segunda cueva vamos a encontrar un camino bloqueado por bloques púrpuras. Una vez tengamos las magias roja y azul combinadas podemos destruirlo para entrar en la zona oculta y tomar otra de las monedas de Arzette: The Jewel of Faramore necesarias para el 100%

Nivel de bonus

Tras salir de la segunda cueva, seguimos hacia la derecha en lugar de hacia la izquierda para encontrar el nivel de bonus.

Criptas de Boanjale

Primera vela

Al salir del mausoleo podemos encontrar la vela sobre la puerta. Necesitamos el doble salto para poder alcanzarla.

Segunda vela

Al final de nivel, a la derecha de la salida. Necesitamos magia azul para romper los bloques y poder tomarla.

Moneda

Entre las lápidas del camino principal se pueden ver unos bloques musicales bloqueando el paso. Usamos la flauta para destruirlos y abrir la ruta hacia la moneda.

Nivel de bonus

Al entrar al mausoleo nos dejamos caer y nos movemos hacia la izquierda para encontrar una zona secreta con otros de los niveles de bonus de esta guía de Arzette: The Jewel of Faramore.

Volcán Sprigum

Primera vela

Mientras bajamos por el volcán, en el lado derecho de la pantalla.

Segunda vela

En la última parte de este nivel, bajando por toda la mitad de la zona y sobre la salida.

Moneda

En la tercera zona del volcán, en el lado derecho de la pantalla. Es posible alcanzarla con un doble salto, pero es más fácil si ya tenemos la habilidad de flotar en el aire.

Nivel de bonus

En lo alto de la primera parte, saltando al otro lado del cráter. Necesitamos el guante para poder romper la pared.

Playa Badonc

Primera vela

En la parte alta de la cueva al lado izquierdo de la pantalla. Necesitamos la flauta para romper los bloques y alcanzarla.

Segunda vela

En la parte con los dos switches, antes de entrar a la cueva. Está sobre una cabaña y podemos alcanzarla saltado desde la plataforma con el switch.

Moneda

Con el doble salto podemos seguir el camino bajo la cabaña en vez de entrar a ella. Al final encontramos un área secreta con otra de las monedas necesarias para el 100% de Arzette: The Jewel of Faramore.

Nivel de bonus

Dentro de la cabaña en la que está el anciano al que tenemos que entregarle un calendario.

Río Ryha

Primera vela

Dentro del barco que encontramos mientras avanzamos por el nivel. Requiere el doble salto.

Segunda vela

Está sobre el tejado de la choza de la bruja al final del nivel. Necesitamos el doble salto para alcanzarlo.

Moneda

Dentro del submarino que atravesamos durante el nivel. Está detrás de una pared de bloques púrpuras y necesitamos la combinación de las magias roja y azul para destruirlo (la obtenemos al completar la joya de Faramore y llevarla con el herrero).

Nivel de bonus

Después de tomar la llave en el barco, nos devolvemos al comienzo del nivel y abrimos la puerta de la cabaña. El nivel de bonus se encuentra en su interior.

Colinas de Lichen

Primera vela

En la parte inferior derecha de la primera parte de este nivel encontrarán una roca que se puede romper con una bomba. Luego pueden cruzar agachados para acceder al área secreta en que se encuentra la vela.

Seegunda vela

En el final del nivel avanzamos todo hacia la derecha hasta llegar a este lugar después de romper una barrera con una bomba. No usen la flauta para romper los bloques. En su lugar súbanse a ellos y desde allí podrán alcanzar la vela con un doble salto.

Moneda

Está en el camino principal. Necesitamos la combinación de las magias roja y azul para destruirlo (la obtenemos al completar la joya de Faramore y llevarla con el herrero) para destruir los bloques que protegen otra de las monedas de Arzette.

Nivel de bonus

Siguiendo la ruta superior del nivel.

Fortaleza de Findula

Primera vela

Tenemos que comenzar a subir por el nivel y atravesar la primera puerta que encontramos en el camino. Luego usamos una lámpara para iluminar la zona y alcanzar la vela en la parte superior izquierda.

Segunda vela

Al llegar a esta zona protegida por una barrera azul, podemos atravesar agachados a una zona oculta con otra de las velas de esta guía de Arzette: The Jewel of Faramore.

Moneda

En una zona oculta a la derecha de esta escalera.

Nivel de bonus

Tras derrotar al jefe podemos encontrar el nivel de bonus en la esquina superior izquierda del cuarto en que lo enfrentamos.

Castillo de Denny

Primera vela

En la esquina superior izquierda del cuarto oscuro. Es necesario agacharse para pasar por el pasaje.

Segunda vela

Tenemos que arrojar una bomba a la base de las escaleras para abrir el camino a un área secreta con la vela.

Moneda

Bajando por unas escaleras ocultas a la izquierda de la puerta del jefe.

Nivel de bonus

Tras llegar a lo alto del nivel, debemos regresar y bajar por la parte izquierda, cruzar la puerta y llegaremos a este pasillo. Vamos todo hacia la derecha saltando entre las ventanas para llegar a este punto. Necesitamos la combinación de las magias roja y azul para destruirlo (la obtenemos al completar la joya de Faramore y llevarla con el herrero) para destruir la barrera y alcanzar el nivel de bonus con un doble salto.

Guarida de Daimur

Primera vela

Apenas empezamos el nivel, usamos una bomba para romper la roca de la izquierda y revelar una vela.

Segunda vela

Tras tomar la primera vela, usamos el doble salto para subir por las ramas del árbol. En la parte alta usamos la flauta para romper la barrera y avanzar hacia la plataforma en la que está la última de las velas de esta guía de Arzette: The Jewel of Faramore.

Moneda

En la zona con el rio de lava bajamos de inmediato hasta la ubicación de la plataforma móvil. Saltamos hacia la derecha para encontrar esta zona secreta donde está la última de todas las monedas de esta guía de Arzette: The Jewel of Faramore.

Nivel de bonus

En el extremo derecho de la primera parte de este nivel. La alcanzamos usando el doble salto.

Todas las misiones opcionales

En desarrollo…

Todas las habilidades

En desarrollo…

