Así pelea 2B en Granblue Fantasy Versus: Rising

Cygames reveló, Hace dos meses, durante el Granblue Fes 2023 que 2B sería un personaje invitado a Granblue Fantasy Versus: Rising. La androide de la franquicia Nier Automata estará disponible o sale a finales el 20 de febrero y su costo —para aquellos que posean Granblue Fantasy Versus: Rising— será según se lista en la tienda de Steam de $19.350 COP.

¿Cómo pelea 2B en Granblue Fantasy Versus: Rising?

Durante el tráiler que reveló los movimientos de pelea de 2B en Granblue Fantasy Versus: Rising se puede apreciar varias rutas para sus combos y lo letal que este personaje será a corta distancia. Otros ataques que se pueden apreciar en el tráiler de 2B son aquellos que hacen uso de su unidad de apoyo, el Pod 042. Con estos ataques, Pod 042 disparará una ráfaga de balas de ametralladora al oponente.

Gracias al tráiler se puede escuchar una nueva versión del tema musical «Weight of the World».

La canción «Weight of the World» (GBVS ver.) será el tema de 2B en el título desarrollado por Arc System Works y es interpretado por Emi Evans. Adicionalmente, «Weight of the World» (GBVS ver.) cuenta con música de Keiichi Okabe (Monaca) y arreglos de Tsutomo Narita.

¿Cuándo llega 2B de Nier: Automata a Granblue Fantasy Versus: Rising?

2B será lanzada junto a la actualización a la versión 1.2 del juego, la cual llegará el martes 20 de febrero de 2024. Según el tráiler, costará $7.99 dólares. Es más, cabe resaltar, que los personajes DLC por separado cuestan $19.350 COP en la tienda de Steam. Este DLC también incluirá un avatar ‘chibi’ de la protagonista de Nier: Automata. Esta no es la única novedad que tendrá el juego en esa nueva versión. Después de la actualización podremos equipar armas en las salas de espera en línea y la chaqueta de piloto carmesí para Zeta estará disponible en la ronda 2 del pase de batalla de pago.

Hay otra novedad relacionada con 2B y Nier: Automata, pero no es para Granblue Fantasy Versus: Rising sino para el juego ‘gacha’ en que está basado. Como parte de la colaboración, ese título móvil recibirá atuendos de YorHa.

Granblue Fantasy Versus: Rising fue seleccionado, el pasado 6 de febrero, como uno de los juegos oficiales de EVO 2024. En esta edición de EVO, además del juego de Cygames, también debutarán Mortal Kombat 1 (reseña), Tekken 8 (reseña) y Under Night In-Birth II Sys:Celes. Finalmente, sí quieren conocer más información sobre EVO 2024 solo deben seguir el siguiente enlace.

Fuente: canal oficial de Granblue Fantasy Versus: Rising en YouTube