Atari relanza la marca Infogrames, que en el pasado fue su comprador

La historia de Infogrames y Atari es de vieja data. En la primera mitad de los dos mil, la primera compró a la segunda y sus licencias saltaron de un lado para otro. Incluso los derechos de Dragon Ball –que le otorgaron buenos dividendos– eran parte de Atari antes de una negociación colaborativa con el Bandai Namco de su época. Infogrames decidió adoptar el nombre de Atari como la compañía principal y juegos como Alone in the Dark, RollerCoaster Tycoon, Driver y Oddworld: Abe’s Odysee resultaron en otras casas matrices como THQ y Ubisoft.

Ahora Atari ha revivido la marca de ditribución Infogrames e intenta expandir su portafolio con adquisiciones primarias. El anuncio vino acompañado de la compra de Totally Reliable Delivery Service por parte de Tinybuild. Estos incluye el juego, marcas y propiedad.

[Driver 2] La época dorada de Infogrames como distribuidor.

La compañía francesa Infogrames se destacó en la década de los ochenta, noventa y dos mil, adquiriendo estudios como Shiny Entertainment, GT Interactive, Hasbro Interactive y la misma Atari. Pocos años después de adoptar el nombre de Atari como marca principal, se declaró en bancarrota y aquel fue el exilio masivo de las IP o propiedades intelectuales.

La nueva Infogrames publicará juegos no asociados con IP preexistentes o relacionadas con Atari. Sin embargo, trabajará en expandir la distribución física y digital desarrollando nuevas colecciones y secuelas. Infogrames ve la preservación de juegos como un componente vital de su misión.

Atari también ha expandido su portafolio con las adquisiciones de Nightdive, desarrollador del ‘remake’ de System Shock, así como del estudio restaurador Digital Eclipse. Recientemente adquirió los derechos de RollerCoaster Tycoon 3 de Frontier Developments.

Fuente: Game Developer