Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack – Reseña

Aunque las primeras cinco entregas permanecen como exclusivas japonesas, la franquicia Atelier ha gozado de constante apoyo en la forma de localizaciones. Muchos JRPG no tienen tanta suerte. A pesar de ello, ha permanecido como una serie de nicho por más de 20 años. ¿Se debe a su desvergonzada estética y ambientación ‘anime’, en la que los estereotipos y arquetipos de este medio son pan de cada día? ¿O será su fidelidad a una fórmula que se ha mantenido más o menos intacta?

Sea cual sea la razón, los fanáticos de la franquicia Atelier e interesados en darle una oportunidad tienen motivos para celebrar. Desde hoy, Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack está disponible para los usuarios de PlayStation 4, Nintendo Switch y Steam. Esta consiste en una compilación de los títulos que comprenden la saga Mysterious. Estos son Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book (2016), Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey (2017) y Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings (2018).

Sin embargo, Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack no es una simple compilación de las mencionadas entregas. Es la forma definitiva de experimentar esta saga. No solo contiene todos sus DLC, sino que agrega contenidos completamente inéditos. ¡Incluso viene con libros digitales con el arte de los ilustradores Yuugen y NOCO!

Con la excepción de un puñado de juegos que sí adoptan el modelo de la épica, tales como la saga Iris, la franquicia Atelier se caracteriza por sus historias serenas. A diferencia de Dragon Quest y Final Fantasy, las protagonistas no tienen que salvar el mundo. No, la mayoría de los juegos son historias ‘coming-of-age’. En estas, la alquimia generalmente es un medio mediante el cual las protagonistas crecen psicológica, moral y/o filosóficamente. Tal es el caso de la saga Mysterious.

Cabe señalar que, si bien todas las entregas de la saga Mysterious se ambientan en un mismo mundo, cada uno de los juegos de Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack puede disfrutarse de forma independiente. Esto es reforzado por la capacidad de comprarlos individualmente. Ahora, hay un ventaja al jugar los títulos en orden. Más allá de la nostalgia de ver a personajes de anteriores juegos, ya cambiados por su respectiva aventura, la saga Mysterious se caracteriza por el tema de «pasar la antorcha». Es por eso que, a pesar de sus clichés, sus historias resultan entrañables.

¿Por qué no comenzar con Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book? La historia de este primer título gira alrededor de Sophie Neuenmuller, una alquimista no muy talentosa que descubre un misterioso libro llamado Plachta. Este no solo oculta secretos de la alquimia, sino que alberga un alma que ha perdido sus memorias. Con el fin de recuperarlas y convertirse en una alquimista digna del legado de su abuela, Sophie se embarca en un viaje fuera de su pueblo natal con sus amigos.

Si bien al principio mencionamos que la franquicia Atelier se ha mantenido fiel a su fórmula inicial —lo cual se mantiene incluso en su más reciente entrega, Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy (2021)—, Atelier Sophie introdujo una novedad al sistema de alquimia. A diferencia de anteriores entregas, en el que la síntesis se reduce a combinar diferentes ingredientes, Atelier Sophie supuso el debut del minijuego en el que cada recurso cuenta con una forma que toca encajar en una cuadrícula. De hacerlo de forma correcta, el resultado de la síntesis recibe bonos.

No menos importante, Atelier Sophie redefinió la estructura de posteriores historias de la franquicia. Esto se debe a que el avance de la narrativa está directamente asociado al progreso de la protagonista como alquimista. A su vez, esto último gira alrededor de la recolección de ingredientes, la resolución de combates y demás interacciones con el entorno. Estas acciones son las que invitan a que Sophie tenga ideas para nuevas recetas, las cuales permiten avanzar por la historia.

A pesar de que en retrospectiva fue una entrega importante en el desarrollo de la serie, Atelier Sophie es la que menos se beneficia del tratamiento «DX». Más allá de sus DLC originales, el juego recibe un nuevo traje, tres calderos y una serie de eventos que ahondan en la relación entre la protagonista y su difunta abuela. Mientras que las adiciones estéticas y de jugabilidad son mínimas, las nuevas misiones —aunque ofrecen un apreciado contexto— pueden resultan narrativamente redundantes. No menos importante, sobre todo en comparación con los otros juegos de Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack, no corrige problemas de ritmo en la historia y carece de mejoras en lo que respecta a notificación de objetivos y desplazamiento.

A diferencia de su predecesor, Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey goza de novedades más jugosas en materia de jugabilidad. Durante su viaje como Firis Mistlud, una prometedora alquimista que ansía explorar el mundo tras permanecer atrapada en su pueblo natal desde que tiene memoria, los jugadores pueden descubrir nuevas recetas y aliados mientras exploran un mundo abierto. De hecho, las mejoras introducidas en la versión DX se enfocan en mejorar este último aspecto. Estas consisten en cuatro nuevos vehículos, objetos de exploración inéditos y siete enemigos que preceden a una nueva versión de la jefe opcional Palmyra.

Si bien no recibe las mejoras de calidad de vida que tiene el segundo juego, Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings lo compensa con las novedades de contenido que trae la versión DX. Ya que el juego base gira alrededor del descubrimiento de pinturas que albergan mundos, Gust decidió añadir una nueva que lleva a las gemelas Lydie y Suelle Marlen —que sueñan con ser las mejores alquimistas del país, pero su incompetencia y la de su padre les impide tener clientes— al mundo de nada más ni menos que Nelke & the Legendary Alchemists: Ateliers of the New World (2019). No solo es un simpático cruce, sino que permite que las protagonistas se hagan con nuevos ingredientes para sintetizar objetos inéditos.

Ahora, cabe señalar que todos los juegos de Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack cuentan con un par de novedades generales. Estas consisten en el modo fotografía y la posibilidad de acelerar el ritmo de las batallas. El primero es una adición bienvenida, sobre todo al tener en cuenta la bella presentación visual de los tres juegos. No menos importante, ofrece una gran cantidad de opciones a la hora de manipular elementos de la foto. La segunda es una mejora a la calidad de vida de los combates por turnos. Al fin y al cabo, la naturaleza de estos juegos puede hacer que las peleas sean bastante prolongadas. La única falencia alrededor de este par de novedades es que ninguno de los títulos se molesta en explicar cómo utilizarlas.

Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack 8.8/10 Nota Lo que nos gustó - Es la forma definitiva de experimentar la saga Mysterious.

- Es la primera vez que la saga está disponible en Switch.

- Ofrece un gran volumen de contenido por un buen precio.

Lo que no nos gustó - A pesar de las múltiples novedades, Atelier Sophie pudo haberse benficiado de cambios presentes en sus secuelas.

- Ninguno de los juegos está localizado al español.

En resumen Aunque Atelier Sophie podría beneficiarse de novedades dirigidas a mejorar la calidad de vida, esta pequeña queja no evita que Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack sea la forma definitiva de jugar la saga Mysterious. La adición de contenidos inéditos no solo justifica el regreso de los fanáticos de la franquicia Atelier, sino que actúa como un incentivo para que otros jugadores le den una oportunidad. Como si no fuera suficiente, cada una de estas aventuras tiene una barrera de entrada baja incluso para los que no estén familiarizados con la serie.

Reseña hecha con una copia digital de Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack para PS4 brindada por Koei Tecmo.