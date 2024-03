La Ascensión del Ronin está inspirado en Rurouni Kenshin y Yojimbo, pero “no tiene ningún mensaje político”

Recientemente tuve la oportunidad de realizar una entrevista a Yosuke Hayashi y Fumihiko Yasuda de Koei Tecmo —el productor y el director de La ascensión del Ronin respectivamente— y aprendí cosas muy interesantes sobre los temas e influencias detrás de este juego. Hablaron de las películas y ‘manga’ que lo inspiraron, cómo crearon su mundo abierto y más.

Una opinión que vi reiteradamente cuando el juego fue anunciado es que no parecía muy original. Surgieron múltiples comparaciones con Ghost of Tsushima, Sekiro: Shadows Die Twice y las anteriores obras de Team Ninja inspiradas en la historia y mitología japonesas. Es por es que lo primero que les pregunté fue «¿qué tiene de especial Rise of The Ronin para que resalte entre otros juegos del mismo género y temática?»

De acuerdo a Yasuda, es el énfasis en la historia de un ronin, un samurái sin maestro, lo que hace especial al título. También quiere comparar a este nuevo título con las anteriores obras de Team Ninja: Nioh, Nioh 2 y Wo Long Fallen Dynasty. Mientras que esos títulos se enfocaban solo en la acción, su nueva obra agrega el mundo abierto y una historia que puede tomar diferentes rumbos

¿De qué se trata realmente el juego?

Me dio la impresión de que Yasuda no quería hablar en ese momento del elemento que verdaderamente identifica a Rise of The Ronin (que ha sido traducido al español como La Ascensión del Ronin): sus temas. Esta gira alrededor de la división política que sufría Japón al final de la era Bakumatsu, cuando el país finalmente se abrió a las relaciones extranjeras. Mientras que algunos veían esto como una gran oportunidad o incluso como una necesidad, otros lo veían como una amenaza contra su nación.

Ambos han hablado sobre eso en videos que detallan el mundo del juego y que pueden ver con subtítulos en español aquí.

Esto me llevo a preguntarles si la temática del juego, que gira en torno al cisma entre los grupos proshogunato y antishogunato, pretendía reflejar la polarización política actual que se ve no solo en Japón, sino en practicamente todo el mundo.

Debo confesar que su respuesta me decepcionó un poco. A pesar de la naturaleza claramente política de la trama del juego, Hayashi y Yasuda respondieron que La Ascensión del Ronin (Rise of The Ronin) es simplemente una obra de entretenimiento que no tiene un mensaje más allá de eso.

Esto resulta especialmente difícil de entender tomando en cuenta mi siguiente pregunta.

Cine y ‘anime’ de samuráis

Quise saber cuáles eran las películas que más influyeron en el desarrollo del juego. Yasuda mencionó que el gran clásico de Akira Kurosawa Yojimbo y el ‘manga’ y ‘anime’ Rurouni Kenshin, conocido en Latinoamérica como Samurái X fueron las mayores influencias en La ascensión del Ronin.

Estas son obras con mucho contenido político. Yojimbo lidia con un pueblo dividido por las alianzas a dos familias poderosas, mientras que Rurouni Kenshin es literalmente sobre las tensiones políticas de la transición de la era Bakumatsu a la restauración Meiji.

Los desarrolladores también respondieron preguntas en la entrevista sobre el debate en la dificultad de los juegos y cómo decidieron qué tan difícil debía ser La ascensión del Ronin. Aunque sus anteriores juegos —Los ya mencionados Nioh y Wo Long— no tenían la opción de elegir dificultad, decidieron que su nuevo juego sí la tuviera para que incluso quienes solo quieren disfrutar la historia pueden experimentarlo sin quedarse atascados.

Rise of The Ronin o La Ascensión del Ronin saldrá a la venta exclusivamente para PS5 el viernes 22 de marzo de 2024. Los invitamos a leer también nuestra reseña de este título.