El año pasado en el pasado quedó. 2024 nos ofrece nuevas experiencias, emociones y videojuegos que no podemos esperar por probar. ¿Pero no les preocupa que tal vez dejaron atrás cosas que valía la pena conocer? A pesar de haber sido uno de los peores años para los videojuegos, 2023 tuvo una gran cantidad de juegos excelentes y era imposible sacar tiempo para jugarlos todos. Pero sobre todo, hubieron varios títulos que no recibieron el amor que merecían. Estos son los juegos de 2023 que merecen una segunda oportunidad.

Los siguientes títulos no necesariamente fracasaron en ventas. Algunos de ellos simplemente fueron opacados por otros con una fecha de lanzamiento cercana, otros recibieron críticas injustas antes de su lanzamiento que condicionaron al público en su contra o una mala campaña publicitaria no permitió que fueran conocidos. Sin embargo, creemos que valen mucho la pena y por eso venimos a recomendarles que no los dejen atrás.

Wild Hearts

«EA está haciendo un clon de Monter Hunter«, dijeron muchos cuando vieron el primer tráiler de este título. Esa es una declaración injusta y literalmente equivocada. Es verdad que es un juego de cacería claramente inspirado por la exitosa serie de Capcom, pero no es de EA. Sus desarrolladores son Omega Force, el estudio de Koei Tecmo usualmente encargado de la saga Dinasty Warriors y sus ‘spin-offs’.

Lo que hace especial a Wild Hearts son las herramientas de cacería. Armas multipropósito que se diferencias bastante de las de Monster Hunter en su funcionamiento y sobre todo los Karakuri, trampas y objetos que podemos desplegar en los escenarios no solo para que nos ayuden en batalla, sino para facilitar el movimiento por los mapas. Esto hace que cada jugador no solo tenga un personaje personalizado, sino que puede modificar todos su mundo.

Ahora que muchos han vuelto a Monster Hunt en espera por la nueva entrega Wilds, también vale la pena darle una oportunidad a este juego. Van a encontrar una experiencia familiar pero con suficientes novedades que la hacen emocionante.

Nuestra reseña de Wild Hearts está aquí. Si deciden jugarlo, tal vez nuestra guía de consejos para principiantes les resulte útil. Eso sí, les recomendamos jugarlo en consolas porque la versión de PC todavía tiene problemas de rendimiento.

Forspoken

Esta obra de los creadores de Final Fantasy XV tuvo la mala suerte de sacar un tráiler promocionando su humor autorreferencial en el momento álgido del «discurso» declarando que esta clase de bromas estaba saturando el cine de superhéroes. Eso genero una reacción negativa que dominó la conversación sobre este juego.

Eso es una lástima porque Forspoken es un excelente título de mundo abierto con sistemas de movimiento y combate mágico realmente únicos. Es verdad que el tipo de humor de la protagonista Frey Holland tal vez no sea del gusto de todos, pero eso no le quita ni un ápice de carisma.

Desde su lanzamiento, cada vez más personas le han dado una oportunidad al juego y han descubierto que en realidad es una gran experiencia. Las reseñas recientes del juego en Steam han sido mayormente positivas y se está convirtiendo en una obra de culto.

Pueden leer nuestra reseña de Forspoken aquí. También los invitamos a leer este artículo sobre su posjuego.

Exoprimal

Cuando Capcom anunció este título multijugador competitivo por equipos, las primeras reacciones fueron decepción. Estas no tenían nada que ver con el juego en sí, sino con el hecho de que no fuera un nuevo Dino Crisis.

Es bueno que no tenga relación con Dino Crisis más allá de un personaje que es una clara referencias a Regina porque este no es un ‘survival horror’. Es un juego de acción exagerada que no nos va a pegar ningún susto, pero sí nos puede mantener muy tensos. Pero sobre todo, Exoprimal es un título supremamente divertido para jugar tanto con amigos como con desconocidos. Todavía cuenta con una comunidad muy numerosa de jugadores —potenciada gracias a que está disponible en Game Pass y tiene ‘crossplay’ o juego cruzado— por lo que encontrar partidas es muy sencillo.

Aunque es un juego que pone bastante énfasis en las microtransacciones, estas no son nada intrusivas y no hay elementos de jugabilidad bloqueados para los que no pagan. Todas las armaduras se pueden desbloquear jugando. Desearíamos que estuviera menos monetizado, pero eso no le resta diversión.

Lean nuestra reseña de Exoprimal si quieren saber más sobre por qué merece que le den una oportunidad. Capcom ha apoyado fuertemente este juego con nuevas actualizaciones constantes y esperamos que siga así. Aquí tienen también una guía para principiantes por si quieren empezar a jugar.

Atlas Fallen

La mayoría de ustedes probablemente ni siquiera han oído hablar de este juego, pues no solo no es un título AAA, sino que fue «enterrado» en la prensa debido a los grandes lanzamientos que lo rodearon. Por si fuera poco, la poca publicidad que recibió no supo explicar qué es lo que lo hace especial.

A simple vista, Atlas Fallen parece otro juego como tantos otros. Pero lo que se esconde bajo la superficie es un fantástico sistema de combate altamente personalizable. Los combates contra enemigos son duelos épicos y estratégicos en que tenemos que elegir bien las herramientas a usar, saber cuándo atacar y qué parte del rival tratar de destruir. En este sentido se parece más a juegos de cacería como Monster Hunter que a los juegos de mundo abierto con los que fue comparado.

Es verdad que la historia no es nada especial y que los escenarios son algo genéricos, pero los combates son tan buenos que se puede excusar sus demás defectos. Además, tiene la opción de jugar en multijugador cooperativo en línea.

Si sienten curiosidad, aquí está nuestra reseña.

Avatar: Frontiers of Pandora

No sabemos si este juego es un éxito de ventas o un fracaso, pero lo que sí sabemos es que Ubisoft a duras penas le dio la importancia que merecía a la hora de promocionarlo. Después de todo, está basado en dos de las películas más taquilleras de todos los tiempos.

Avatar: Frontiers of Pandora es uno de los juegos más bellos que hemos jugado y uno de los mejores títulos de mundo abierto del año pasado. Es básicamente Far Cry en Pandora, pero dejando de lado el nihilismo de esos juegos en favor de un mensaje ambientalista y anticolonialista que, milagrosamente, encaja a la perfección con las mecánicas de juego.

Existe mucho cinismo y burlas alrededor de la franquicia de Avatar. Es verdad que las tramas de las películas son demasiado básicas y se basan en clichés. Pero este juego ofrece una historia mucho más interesantes y se deshace de los tropos más sobreutilizados de manera inteligente.

Los invitamos a leer nuestra reseña de este juego y un artículo (con algunos ‘spoilers’) sobre cómo maneja sus temas anticolonialistas. Es un juego fantástico que los amantes de las película y de los juegos de mundo abierto no se deben perder.

Estos son solo algunos ejemplos de juegos de 2023 que creemos que merecen una segunda oportunidad por parte de los ‘gamers’ que los ignoraron cuando salieron. Todos ellos ofrecen muchas horas de diversión y, en nuestro caso, seguimos divirtiéndonos con partidas de Exoprimal y explorando el mapa de Avatar incluso después de ver los créditos.

¿Cuáles son otros juegos del año pasado que ustedes consideran que deben ser revisitados? Esperamos sus comentarios.