Balatro – Reseña

El correo electrónico enviado a GamerFocus que contenía el código de reseña de Balatro decía jocosamente que “iba a arruinar mi productividad por el resto del día”. Yo ya había leído comentarios sobre lo adictivo que podía ser este juego y me pareció una forma graciosa de referenciar el ‘hype’ que está desatando. Lo que no esperaba era tener que tomar esa advertencia en serio. Si mi fuerza de voluntad hubiera flaqueado, me hubiera pasado todo el tiempo jugando este pequeño juego de cartas en lugar de hacer cosas menos importantes como trabajar, comer y dormir.

Igual que el Solitario de los tiempos de Windows 95, Balatro es un juego perfecto para “matar tiempo”. Incluso usa la baraja de póker tradicional. No se dejen engañar por las descripciones que lo clasifican como un ‘deck builder’ como ‘roguelike’. No es que estén equivocadas (más adelante tenemos que hablar de eso), sino que pueden resultar un poco engañosas.

En este juego no enfrentamos realmente a nadie. El objetivo es lograr cierta cantidad de puntos sacando cartas de la baraja. A medida que jugamos vamos descubriendo una enorme cantidad de modificadores que hace que este título aparentemente inofensivo sea infinitamente estratégico y divertido.

¿Cómo se juega Balatro?

El objetivo básico es jugar manos de póker. No se preocupen si nunca han jugado ese juego de cartas, pues el tutorial explica claramente cómo hacerlo. Cada mano y cada carta jugada tiene un valor en fichas y lo que tenemos que hacer es conseguir cierto número de fichas mínimo en cada ronda para superar la ciega y avanzar a la siguiente.

Vamos ganando dinero que podemos usar para comprar nuevos paquetes de cartas, comodines, cartas de planeta, del tarot y más. A pesar de ser la baraja tradicional de corazones, espadas, diamantes y picas, podemos encontrar cartas mejoradas con diversos efectos que aumentan las fichas, multiplicadores de puntos, número de manos por partida, descartes y dinero que obtenemos. Incluso es posible subir el nivel de cada mano para que nos de más fichas al jugarla.

Si tenemos algo de suerte y elegimos con sabiduría las cartas, comodines y modificadores en cada partida, podemos lograr sinergias o combos increíbles que nos dan decenas de miles de fichas al jugar la mano adecuada.

Este juego logran una combinación perfecta de simplicidad mecánica y sistemas complejos que lo hacen bastante profundo, pero agradable de jugar. Es la receta perfecta para un juego adictivo en el que cada partida resulta más atrapante que la anterior.

¿Es Balatro realmente un ‘roguelike’ y un ‘deck builder’?

No puedo decir que esto sea falso, pero honestamente no quiero clasificar a Balatro como ninguno de los dos en esta reseña.

Estrictamente hablando, sí es un ‘deck builder’ porque vamos construyendo un mazo a medida que jugamos una partida y sí puede ser descrito como ‘roguelike’ porque todas las cartas que agregamos al mazo se pierden al terminar la partida, pero hay ventajas que pueden persistir.

Creo sinceramente que estas descripciones no le hacen favores el juego, incluso a pesar de que pueden atraer a los fanáticos de esos géneros. Yo soy fan de muchos ‘roguelikes’ —especialmente de Hades, The Binding of Isaac e Inscryption— y un ‘deck builder’ forma parte de mi rutina de juego diaria —Marvel Snap—, pero hay tantos juegos de estos géneros que no puedo evitar sentirme saturado. Cuando veo estas descripciones en un juego que me llama la atención no puedo evitar sentirme un poco decepcionado.

Es por eso que ignoré a Balatro cuando su ‘demo’ se popularizó durante el primer Steam Next Fest de 2024. No necesito otro de estos juegos en mi vida y encima uno que ni siquiera tiene personajes o diseños interesantes en las cartas. Obviamente me dejé llevar por las apariencias.

Balatro no debería necesitar una descripción diferente a la de “juego de cartas” para llamar la atención. Las “mecánicas de roguelike” que tiene no son funcionalmente diferentes a los modificadores que usamos en juegos de cartas físicas, solo que más complejas e interconectadas. Además, una gran parte del público que puede amar un juego como este no necesariamente está familiarizado con ‘términos gamers’ y no sabé qué carajos es un ‘roguelike’.

Poker ‘clásico’

Con una jugabilidad tan fuerte, Balatro no es un juego necesite un gran despliegue técnico para ser atractivo. Eso no significa que su estética no tenga gracia. Las cartas no lucen diferentes a las de cualquier baraja aparte de los distintivos modificadores que tenga. Sin embargo, hay buena variedad en el diseño de los comodines y algunos de ellos son tan misteriosos que por un tiempo llegué a creer que había un ‘lore’ oculto en este juego.

Pero no lo hay… ¿cierto?

El filtro visual de líneas al estilo de los viejos monitores colabora con el encanto retro del juego, haciéndonos recordar más fácilmente las tardes que “perdimos” jugando al Solitario en un viejo PC. La relajante música no llega a cansar y hace que la experiencia sea mucho más ‘zen’.

Y necesitamos estar relajados porque, a pesar de su simplicidad, Balatro requiere estrategias y planeación —además de una saludable dosis de suerte— si queremos llegar a los niveles superiores del juego. Tenemos que crear un ‘build’ que potencie ciertos tipo de cartas o manos para lograr las puntuaciones más altas posibles. Hay comodines o mejoras a cartas que no parecen tener sentido, hasta que más adelante nos encontramos con otra que la complemente a la perfección y resulta en un combo que rompe el juego. Lograr una de esas combinaciones es supremamente satisfactorio.

Una ronda puede durar desde unos pocos segundos hasta unos pocos minutos y una partida completa hasta el “jefe final” no debería tomar más de media hora. No crean que “terminar” Balatro es suficiente para dar el juego por superado. Podemos empezar de nuevo usando barajas con modificadores diferentes y desbloquear desafíos adecuados para quienes se consideran expertos.



No puedo sino insistir en lo adictivo y atrapante que es Balatro. De hecho, estoy jugando mientras escribo esta reseña. Es un juego de cartas supremamente entretenido aunque no tenga una historia o narrativa alguna. No hay duda que les gustará a los amantes de los ‘roguelike’ y de los ‘deck builders’, pero no se asusten si no saben que significan esas palabras. Es sobre todo un fantástico juego de cartas, perfecto para matar esas tardes lentas de fin de semana, para procrastinar o para jugar “una última partida antes de acostarse” y luego descubrir sorprendidos que ya son las 4:00 a.m.

Balatro 8.9/10 Nota Lo que nos gustó - Fácil de aprender a jugar.

- Totalmente atrapante. Lo que no nos gustó - Puede ser difícil entender el efecto de algunas cartas.

- Un golpe de mala suerte puede arruinar una partida.

Reseña hecha con una copia digital de Balatro para PC (Steam) brindada por Playstack. El juego también está disponible para PS4, PS5, Xbox One, Series X|S y Nintendo Switch.