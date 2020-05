Billy Mitchell, el rey de Donkey Kong, disputará sus récords en la corte

Cualquier persona entusiasta de los videojuegos ha oído alguna vez el nombre de Billy Mitchell. Considerado como el mejor jugador de la era dorada, Mitchell alcanzó la fama al romper múltiples récords en varios juegos de ‘Arcade’ como Donkey Kong, Pac-Man y BurgerTime. También ha sido protagonista de controversias por supuestos fraudes en sus récords.

En el 2017, el sitio histórico para récords de juegos, Twin Galaxies, removió los logros de Mitchell cuando se descubrió que su más reciente puntuación en Donkey Kong no fue hecha en un ‘hardware’ oficial. Guinness también lo despojó de su récord luego del hallazgo. Mitchell respondió a estas acusaciones y formalizó una demanda con su abogado contra Twin Galaxies por difamación de su nombre.

La acción legal fue impuesta en septiembre del año pasado con una notificación que fue enviada a Twin Galaxies el pasado febrero. La audiencia tendrá lugar en julio. Aunque esto parece una demanda frívola a simple vista, puede tener implicaciones devastadoras para la comunidad de Arcade.

Twin Galaxies fue muy cuidadoso en elegir su argumento explicando por qué los récords de Billy Mitchell fueron eliminados y por qué ya no puede registrar más puntuaciones en el registro histórico. Aun así, el “Rey de Kong” toma esta justificación como una acusación difamatoria de trampa. Twin Galaxies dice que si el fallo sale a favor de Mitchell, puede repercutir en la libertad de expresión y pondría en cuestión la confianza de otras organizaciones que guardan registros de récords.

Para una perspectiva más detallada de la carrera de Billy Mitchell, recomendamos ver el documental The King of Kong: A Fistful of Quartets.

Vía: Engadget