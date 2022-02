Blazing Strike es un nuevo juego de peleas que será lanzado este año

Probablemente se estaba pensando en los amantes de cualquier juego de peleas clásico cuando se comenzó a trabajar en la idea de un nuevo título llamado Blazing Strike. Se trata de un juego que recuerda a la exitosa década de los 90 de SNK (claramente compuesta en su mayoría por los The King of Fighters), época de la que muchos fanáticos no han querido salir por sus divertidas mecánicas y gráficos nostálgicos.

Blazing Strike fue anunciado a finales del 2021 y no se habían mostrado muchos detalles más allá de la existencia de 14 luchadores y cómo se ve su interesante diseño de personajes. Por ejemplo, se mencionó a Lei Long, un monje shaolin; Alexander, un experto en lucha libre con una piel de tigre; Ryohei, un asesino que usa katana; Mochizuki, un ninja que lucha con ‘kama‘; entre otros.

A esto se le suma la confirmación reciente de en qué plataformas estará el juego. Ahora sabemos que estará para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC a través de Steam. Sin embargo, todavía no tiene un perfil en dichas plataformas.

El título será estrenado este año, pero todavía no se ha confirmado en qué fecha. Se cree que será estrenado a lo largo de otoño de 2022, que es entre finales de septiembre e inicios de diciembre.

¿Cómo se jugará Blazing Strike, el nuevo juego de peleas?

Se ha explicado que el juego contará con un juego de cuatro botones que pueden hacer seis ataques normales: puños y patadas ligeros medianos y fuertes, así como movimientos defensivos de bloqueo y parada (parry).

Una barra verde encima de la salud de los luchadores permitirá que estos realicen movimientos más rápidos, pero al hacerlo esta se irá consumiendo. Si se acaba, recibirán un estado de aturdimiento temporal que los dejará aturdidos, por lo que administrarla será fundamental.

Por último, el juego tendrá tres modos: Historia, Arcade y Versus. Este último se podrá hacer en entrenamiento, juego normal o partida en línea.

Fuente: Aksys Games