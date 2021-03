Second Light, la secuela del juego de ‘chicas mágicas’ Blue Reflection, llegará a occidente

Blue Reflection no fue un gran éxito de ventas ni llegó a ser masivamente conocido, pero este juego de rol de Gust y Koei Tecmo —que llegó al mercado en 2017— se convirtió en una obra de culto con una dedicada fanaticada. Afortunadamente pare ellos, la distribuidora anunció que la secuela Blue Reflection: Second Light no se quedará Japón como algunos llegaron a creer.

El pasado fin de semana, Koei Tecmo anunció una trilogía transmedia que expandirá el universo de esta historia de chicas mágicas. La primera de ellas es Blue Reflection Ray, una serie de anime que comenzará a ser emitida en abril.

Le seguirá Blue Reflection Sun, un juego para dispositivos móviles iOS y Android. También saldrá para PC. No conocemos muchos detalles sobre este título aparte de que será distribuido por DMM Games.

Por último tenemos a Blue Reflection: Second Light. Este juego llegará a PlayStation 4, Nintendo Switch y PC (Steam) en una fecha todavía no revelada. Su nombre en Japón es Blue Reflection Tie.

De los tres, solo está confirmada la llegada a occidente de la secuela Blue Reflection: Second Light. Tendremos que esperar para saber si veremos por aquí el juego móvil y la serie de anime.

Si les llama la atención, tienen tiempo para probar el primer título de la saga, que se encuentra disponible para PS4 y PC.

