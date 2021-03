The King of Fighters ALLSTAR es bien conocido por sus colaboraciones con otras propiedades intelectuales. Estas han incluido Seven Knights, Samurai Shodown, Tekken 7, Gintama y WWE. No olviden leer nuestra entrevista a Travis Marshall, productor en jefe dentro de Netmarble, sobre cómo se planeó la colaboración con las Superestrellas de WWE.

Ahora, nuevos invitados se preparan para unirse al RPG de acción para dispositivos móviles. Se trata de nada más ni menos que los personajes de la popular obra de Nakaba Suzuki: Nanatsu no Taizai, también conocida como The Seven Deadly Sins o Los Siete Pecados Capitales.

¿Cuándo comenzará la colaboración entre The King of Fighters ALLSTAR y Nanatsu no Taizai?

La colaboración entre KOF ALLSTAR y Nanatsu no Taizai (The Seven Deadly Sins) iniciará el próximo 30 de marzo. Se desconoce hasta cuándo estará vigente este evento.

¿Qué novedades traerá esta colaboración a The King of Fighters ALLSTAR?

La colaboración entre KOF ALLSTAR y Nanatsu no Taizai (The Seven Deadly Sins) traerá a varios queridos personajes de la obra de Nakaba Suzuki al RPG de acción.

A través del tráiler de anuncio, Netmarble ha dado a conocer que múltiples personajes de Nanatsu no Taizai se unirán a The King of Fighters ALLSTAR. Estos incluyen a Melodias, Ban, Diane, King, Merlín y Elizabeth. Sin embargo, resulta muy probable que futuras actualizaciones añadan a personajes como Escanor, Gunther y Gilthunder.

¿Cómo conseguir a los personajes de Nanatsu no Taizai?

Por el momento, Netmarble solo ha informado cómo conseguir a dos personajes. Aquellos que inicien sesión durante la colaboración recibirán gratis a Meliodas Maestro de Taberna. De superar el evento de Super Misión de la colaboración, los jugadores obtendrán a Elizabeth.

The King of Fighters ALLSTAR es ‘free-to-play’ y está disponible para dispositivos Android y iOS. Pueden descargar el RPG de acción para móviles haciendo click aquí.

Fuente: canal oficial de The King of Fighters ALLSTAR en YouTube