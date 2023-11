Bungie se disculpa con los fans de Destiny 2 por los retrasos de la expansión

Desde hace varios meses Destiny 2 dejó de publicar actualizaciones sobre su próxima expansión The Final Shape, esto debido a una cantidad de despidos producidos por la propia PlayStation en este estudio particular, lo que ha reducido la fuerza laboral de la compañía hasta un 8%.

Destiny 2 no es el único juego afectado, también el próximo proyecto de Bungie titulado Marathon se vio afectado tras los despidos del estudio y esto causó su retraso interno. Por otro lado, Bungie dejó un comunicado en su página web donde afirma estar pasando por una situación bastante compleja y la calificó “como una de las más difíciles en la historia del estudio”. Cosa por la cuál admitió que perdió parte de la confianza y credibilidad de los jugadores habituales de Destiny.

La expansión fue anunciada el año pasado y se retrasará hasta junio de 2024.

Aunque el comunicado no confirmó un retraso en The Final Shape, el estudio aseguró que está tomando medidas para poder hacer de esta expansión una de las mejores que los jugadores de Destiny 2 hayan probado jamás. Con esto, echaron leña al fuego de la ilusión de miles de jugadores que aún esperan atentamente la salida de la expansión.

«Hemos pasado esta semana apoyándonos mutuamente, incluyendo a aquellos que todavía están en el estudio, así como a amigos y colegas que ya no lo están” Reiteró el comunicado de Bungie.

El estudio prometió dedicar al mayor tiempo posible a The Final Shape, por lo que a pesar de no confirmar el retraso, se entiende que no han podido llegar a los ‘deadlines’ establecidos. Esta inestabilidad en el estudio de PlayStation solo es un efecto en cadena que ha afectado a los estudios más pequeños del gigante japonés, y en este caso a Destiny 2.

Bungie y las razones de los recortes en Destiny 2

Aunque a ciencia cierta no se sabe la razón principal de estos ajustes. Bungie es uno de los estudios más recientes en terminar de ser adquirido como un estudio de PlayStation. Una compra que prometió traer estabilidad y longevidad a los proyectos de Bungie como compartir de manera exclusiva sus juegos con una de las consolas líderes del mercado. Parece ser que a raíz de factores externos las cosas no terminaron como ambas compañías imaginaron.

Vía: VGC