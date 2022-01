Call of Duty: Vanguard y Warzone colaborarán con Shingeki no Kyojin

Como bien deberían saber, Call of Duty no es ajeno a las colaboraciones. A finales de 2021, el minero de datos Nanikos descubrió que la franquicia multimillonaria uniría fuerzas con uno de los ‘manganime’ más populares de los últimos años. Ahora sabemos que los usuarios de Call of Duty: Vanguard y Warzone Pacific podrán vestirse como los miembros de la Legión de Renocimiento y entregar sus corazones a la causa antes de que termine enero.

En este artículo, descubrirán todo lo que llegará con la colaboración entre COD y SNK.

¿Cuándo estará disponible la colaboración entre Call of Duty: Vanguard / Warzone y Shingeki no Kyojin (Attack on Titan)?

La colaboración entre Call of Duty y Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) estará disponible a partir del 20 de enero. Será precedida por un parche que implementará un nuevo operador (Isabella), una nueva arma, contenido adicional para Zombis, varias correcciones y mucho más. Este parche estará disponible a partir del 13 de enero. Sin embargo, un parche previo llegará a Call of Duty: Vanguard el 11 de enero. También arribará a Warzone el 12 de enero.

¿Qué traerá la colaboración?

Para celebrar el estreno de la segunda parte de la temporada final de Shingeki no Kyojin, Activision pondrá a la venta el Paquete Trazador: Attack on Titan — Conjunto Edición Levi para los jugadores de Call of Duty: Vanguard y Warzone Pacific. Este tendrá un costo de 2,400 CP. Esto es equivalente a $19.99 dólares estadounidenses o $80.000 pesos colombianos.

Como señala su nombre, el Paquete Trazador: Attack on Titan — Conjunto Edición Levi contiene una decena de elementos cosméticos temáticos. Estos incluyen una apariencia de la Legión de Renocimiento para el operador Daniel Yatsu basada en Levi Ackerman y planos para las siguientes armas: el subfusil Historia, el rifle de asalto Maldición de Ymir y las espadas dobles Corta-Titanes. El paquete también contiene el amuleto en forma de llave Guardasecretos, el emblema Alas de la Libertad y el sticker Patata Caliente.

Por último, el paquete contiene la ejecución “Corte de Acero”, el intro de jugada destacada “Maniobra Vertical” y el intro de Jugador Más Valioso “Acero Ultraduro”.

Call of Duty: Vanguard y Warzone están para PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S y PC.

Fuente: PlayStation.Blog