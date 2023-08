Con la llegada del esperado evento de revelación de CoD:MWIII en Warzone también pudimos ver el primer tráiler de jugabilidad del nuevo título. Vamos a dar una mirada al nuevo avance de Call of Duty: Modern Warfare III y todo lo que nos reveló sobre su contenido, bonus de precompra, mapas multijugador, modo zombis, diferentes versiones y la posible fecha de lanzamiento.

Sin más preámbulos, aquí está el video.

A pesar de la acción y el lento ‘cover’ de Don’t fear the reaper, lo que más nos llamó la atención del tráiler fue el momento en que un mensaje de texto hace referencia a la misión más controversial en la historia de la saga: ‘No Russian’.

Esto es seguido por un ataque terrorista en un avión. ¿Será que piensan ‘reinventar’ ese infame momento con una nueva versión?

Junto al tráiler se reveló que Modern Warfare III incluirá mapas multijugador de anteriores juegos y el mapa más grande del modo zombis visto hasta el momento.

Hablando del Modo Zombis, este será un Modo extracción PvE en un mundo abierto. Tendremos que hacer equipo con otros escuadrones para enfrentar a los muertos vivientes y monstruos del éter oscuro.

¿Cuáles mapas multijugador clásicos están de regreso?

De momento, Activision ha confirmado los siguientes mapas para Modern Warfare III:

Afghan

Derail

Estate

Favela

Karachi

Highrise

Invasion

Quarry

Rundown

Rust

Scrapyard

Skidrow

Sub Base

Terminal

Underpass

Wasteland

Mapas de batalla de gran escala

Mapa de guerra tamaño «colosal».

Call of Duty: Modern Warfare III ya se puede precomprar

Las versiones Paquete multigeneración estándar y Edición de la bóveda de Call of Duty: Modern Warfare III ya se pueden precomprar para plataformas PlayStation (PS4 y PS5), Xbox (One y Series X|S) y PC.

En PlayStation cuestan $69.99 y $99.99 dólares respectivamente (aproximadamente 287.000 y 410.000 pesos colombianos). Podemos conseguirlas en Xbox por 299.999 pesos y 426.999 pesos. Tienen los mismos precios en Steam.

La precompra del Paquete multigeneración (consolas) o versión estándar (PC) y la Edición Bóveda de Modern Warfare III incluye lo siguiente:

Descarga del juego completo.

Acceso anticipado a la beta abierta.

Acceso a la campaña una semana antes del lanzamiento.

Paquete de operador de Soap.

Además, la Edición Bóveda incluye lo siguiente:

Paquete de operadores Némesis (con Price, Ghost, Warden y Makarov)

Dos bóvedas de armas

Pase de batalla Blackcell con 30 saltos de nivel adicionales

¿Cuándo sale MWIII a la venta?

Aunque Activision, Sledgehammer Games e Infinity Ward no confirmaron la fecha exacta del lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare III para PS4, PS5, Xbox One, Series X|S y PC, todo parece indicar que sería el viernes 10 de noviembre de 2023.

Esta fecha no es oficial y puede cambiar. Actualizaremos esta nota cuando tengamos datos confiables al respecto.

