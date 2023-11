Campaña de Modern Warfare 3 dura 4 horas, menos de la mitad que la entrega anterior

Una vez más, Call of Duty está rodeado de polémica tras el lanzamiento de Modern Warfare 3, según se reportó el día de ayer, el nuevo título de Activision pesará 200 GB. No obstante, esta no es la única notica polémica del nuevo juego, se informa que la campaña del juego dura entre tres y cuatro horas.

La campaña de Modern Warfare 3 durará mucho menos que la del Modern Warfare 2, cosa que ha despertado todo tipo de comentarios entre los fans. La campaña fue lanzada el pasado jueves 2 de noviembre para aquellos con el ‘early access’. Esto permitió a muchos jugadores probar la particular campaña la cuál solo tomó tres o cuatro horas en completar.

Según reporta la página web HowLongToBeat, esto es bastante poco en comparación a Modern Warfare 2, la cual dura 8 horas para ser completada. A raíz de esto, se ha hecho las comparaciones con otros Call of Duty y estos han durado en promedio ocho horas, cosa que decepcionó a los fans.

Por otro lado, muchos jugadores se quejaron de la duración y que uno de los aspectos nuevos que trae este Modern Warfare 3. Según prometió Activision, este nuevo juego tendrá una modalidad de combate abierto donde podremos tomar decisiones libremente. Este método se ha visto en otros títulos y corta la jugabilidad lineal de los anteriores Call of Duty.

MW3 fue planeado inicialmente como un DLC de MW2, pero el contenido fue tanto que decidieron hacer un nuevo juego aparte.

Aunque esto puede parecer algo positivos, muchos fans los criticaron y desearon que volviera el modo tradicional. Esto de todas maneras obedece a los planes originales de Activision, el cuál consistía en convertir Modern Warfare 3 como una extensión de MW2. Sin embargo, el primer plan era trabajar un DLC, la situación cambió en un juego completamente aparte, esto explicaría su corta duración.

Vía: VGC