Modern Warfare III / Warzone: fecha y detalles de la temporada 2, colaboración con The Walking Dead

Falta mucho para Halloween, pero el popular juego bélico de Activision se quiere adelantar bastante a esa fecha siniestra para presentar zombis y demonios. No hablamos de los directivos que decidieron despedir a muchos de los desarrolladores de estos juegos, sino de la horda salvaje que enfrentaremos la temporada 2 de Call of Duty: Modern Warfare III y Warzone en su colaboración con The Walking Dead, pues ya conocemos su fecha de inicio.

¿Cuándo empieza la nueva temporada 2 de Call of Duty: Modern Warfare III y Warzone?

Gracias a la cuenta oficial de Twitter de la franquicia para Latinoamérica nos enteramos que la fecha de inicio de la temporada 2 de Call of Duty: Warzone y de Modern Warfare III será el miércoles 7 de febrero de 2024 al mediodía (hora de Colombia, Perú y Ecuador).

En cuanto a contenido, todavía no conocemos muchos detalles. Solo sabemos que tendrá nuevos mapas multijugador y una colaboración con The Walking Dead que nos permitirá jugar estos dos títulos de Call of Duty con Rick Grimes y Michonne.

La colaboración con The Walking Dead es específicamente con The Ones Who Live. Este es el ‘spin-off’ que se desarrolla después de la conclusión de la serie principal y que tiene a Rick Grimes y Michonne entre sus personajes.

Sigan pendientes de GamerFocus, pues pronto actualizaremos esta nota con información sobre los nuevos mapas, armas, modos de juego, la colaboración con The Walking Dead y más novedades de la temporada 2 de Call of Duty… si es que Microsoft no termina de despedir a todo el equipo antes de que revelen esa información.