Capcom vivió una época dorada en los establecimientos de maquinitas con títulos como 1942, Strider y Street Fighter. Uno de sus principales franquicias —Ghosts ‘n Goblins— es destacada por su alta dificultad y es uno de esos juegos a los que hay tenerles respeto. Ahora, Capcom traerá de vuelta una vez más a Sir Arthur y este mundo de monstruos con un ‘remake’ de la serie original llamado Ghosts ‘n Goblins: Resurrection.

El estilo visual ha sido rediseñado para asemejarse al de un libro de ilustraciones medieval. La jugabilidad será similar al de Ultimate Ghosts ‘n Goblins, en el cual Arthur tendrá más resistencia con su armadura. Pero eso no significa que la dificultad haya sido disminuida. La generación de enemigos aleatoria permanecerá y viejos enemigos regresarán con aspectos mejorados, en especial el eterno némesis, Firebrand.

Ghosts ‘n Goblins: Resurrection estará disponible para Nintendo Switch el próximo 25 de febrero del 2021.

Por otra parte, los clásicos de las maquinitas estarán de regreso en Capcom Arcade Stadium. Esta nueva compilación agregará nuevas funciones como rebobinado a un punto anterior, ajustes de dificultad y velocidad del juego y adición de espacios de guardado en vivo.

Capcom Arcade Stadium será un módulo que no tendrá costo de descarga, pero los juegos serán ofrecidos en paquetes con precios separados. Sin embargo, 1943: The Battle of Midway se otorgará de forma gratuita con la descarga del módulo.

Capcom Arcade Stadium llegará en febrero del 2021 para Nintendo Switch.

Vía: DualShockers