Así es Children of The Sun, el nuevo juego que publicará Devolver Digital

Durante casi una década, el desarrollador alemán independiente René Rother —también conocido como PrimaerFunktion— se ha ido haciendo un nombre con sus juegos en las ‘jam’ de juego y en itch.io. Su próxima obra, de la que hemos visto algunos videos en su cuenta de Twitter durante más de un año, no solo llamó nuestra atención sino la de una de las más importantes distribuidoras de juegos indies. Devolver Digital se encargará de distribuir Children of The Sun, el nuevo juego de este talentoso desarrollador.

Este juego nos pone en control de una mujer enmascarada simplemente conocida como «la chica». Con su rifle de francotirador se encarga de rodear los lugares en los que rondan los miembros del culto religioso que le arruinó la vida. Es hora de acabar con todos y llevar a cabo su venganza.

Pero este no es un simple juego de disparos. La chica tiene poderes telequinéticos que le permiten llevar su disparo de un objetivo a otro como si se tratara de Yondu controlando su flecha. La idea es usar un solo disparo para acabar con todos los miembros del culto que hay en cada escenario.

Cuando damos en el blanco, el tiempo se ralentiza y podemos elegir hacia dónde dirigir la bala. Eso convierte a Children of the Sun en una especie de juego de ‘puzle’, pero con elementos muy arcade. Igual que uno de los más populares juegos de Devolver Digital —nuestro querido Hotline Miami— hay un fuerte énfasis en la puntuación y tableros de líderes. Entre más rápido terminemos un nivel, mayor distancia recorra la bala, más certeros sean los disparos y menos «saltos» usemos, más puntos recibiremos.

Conociendo el culto

Tuvimos la oportunidad de jugar una versión preeliminar de Children of the Sun y la verdad es que quedamos muy impresionados. Los niveles son muy cortos, pero el juego nos anima a repetirlos varias veces para lograr una mejor puntuación. Eso le da mucha rejugabilidad y los hace bastante adictivo.

También nos gustó mucho su estética retro. Aunque los gráficos pueden recordar un poco a la era del primer PlayStation, su propósito es evocar obras aún más viejas. Su tono nos recuerda más a las películas de ‘explotación’ que salían directo a VHS en las décadas de los 70 y 80. Su nivel de violencia también encaja bastante bien con ese género.

Aunque la versión que probamos estaba claramente incompleta, pasamos un rato muy agradable completando los niveles y tratando de mejorar nuestros puntajes. No podemos esperar a probar la versión definitiva.

¿Cuándo sale a la venta el juego Children of The Sun?

Todavía no tenemos una fecha definitiva o una ventana de lanzamiento. Solo sabemos que Devolver Digital tiene planeado lanzarlo para PC en 2024.