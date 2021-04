Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues – Reseña

En 2018, salió a la luz una serie que reviviría la franquicia de The Karate Kid. Esta serie llegó a YouTube Red bajo el nombre Cobra Kai. En esta, se puede ver de regreso a Ralph Macchio y a William Zabka en sus papeles como Daniel LaRusso y Johnny Lawrence, respectivamente. Después de más de 30 años de los acontecimientos de la saga original, Johnny decide reabrir el dojo Cobra Kai y empieza a reclutar discípulos, pero también reavivará su enemistad con Daniel.

La serie ya cuenta con su tercera temporada. Para promocionarla, la franquicia se alió con Flux Game Studio para desarrollar Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues. Este ‘Beat’em Up’ parece un homenaje a los juegos de los noventa pertenecientes al género. El título ya está disponible para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC. ¿Le hace honor a la serie que actualmente produce Netflix? Aquí te contaremos.

Dos dojos, un solo enemigo

Para comenzar, el juego te permite elegir dos caminos. El jugador podrá seleccionar el dojo Cobra Kai o el dojo Miyagi Do. Cada uno contará con su respectivo maestro y tres personajes destacados de la serie. Si el jugador elige Cobra Kai, luchará, además de Johnny, con Miguel, Tori y Hawk. En el lado Miyagi Do, Daniel estará acompañado de Sam, Robby y Demitri. Aunque cada dojo tiene diferente historia y variedad de características en cuanto a estilo de pelea, los enemigos y escenarios son los mismos. Lo único que cambia son los «jefes», pues se corresponden con los rivales del dojo opuesto. Para conocer al verdadero villano de Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues, el jugador deberá completar el recorrido con ambos dojos.

Atractivos gráficos

Uno de los aspectos más interesantes de este título son sus escenas cinematográficas. El diseño caricaturesco de la historia es atractivo. Las escenas de diálogos no se realizan con la misma animación. Aun así, incluyen unos cuadros de texto que refuerzan ese estilo cómic en el que se cuenta la historia. También es destacable la presencia de las voces de los actores en sus respectivos personajes. Sin embargo, los diseños se opacan a la hora de juego. Aunque los personajes fueron bien retratados, son robustos y poco fluidos.

Otra parte importante de los gráficos son sus escenarios. Los diseños están bien, pero no son tan destacables. Sin embargo, se rescatan las interacciones que se pueden hacer con algunos elementos a la hora de la pelea. Durante estas interacciones y ataques definitivos, también se observa brevemente la animación de caricatura, lo que refresca mucho el combate. Finalmente, aunque el dojo Cobra Kai y Miyagi Do tienen las mismas funciones, cada uno posee un estilo visual propio. ¡Hora de pelear! No es necesario hablar de sus características como ‘Beat’em Up’, pero es importante mencionar que, luego de finalizar algunos combates, se demora la habilitación de la siguiente pantalla en algunos casos. Además, a veces se ven pantallas negras durante los tiempos de carga. Dejando de lado estos problemas de Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues, se destacan las habilidades que tienen los personajes y el dojo. Cada dojo cuenta con cuatro ataques que se pueden mejorar utilizando monedas. Estas las dejan los enemigos al ser derrotados o se otorgan tras cumplir ciertos logros. Las habilidades de dojo se activan para todos los personajes y, además, cada peleador cuenta con un árbol propio que permite mejorar sus propios ataques. El jugador podrá elegir cómo mejorar sus ataques, algo que brinda versatilidad al combate.

Estas habilidades se pueden aplicar con libertad en la pelea. Realmente, se combinan fácilmente con las cadenas de ataques, lo que permite conseguir amplias secuencias de golpes y notas favorables en el juego. Así es, el juego califica el desempeño en combate a final de cada nivel, algo coherente considerando que los personajes se están formando como luchadores. Cada nivel añade nuevos enemigos y estos tienen diferentes estilos de combate. Pese a esto y a lo motivante que pueden ser las calificaciones, el juego suele tornarse repetitivo, por lo menos si se espera jugar largas horas.

Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues 7.8/10 Nota Lo que nos gustó - El diseño de las escenas cinematográficas es atractivo.

- La inclusión de las habilidades del dojo y personaje permiten vistosos combos.

- La versatilidad del árbol de habilidades permite personalizar los personajes y el dojo. Lo que no nos gustó - Los personajes son poco fluidos, lo que entorpece el juego.

- Pese a los diferentes modos de pelea de los enemigos, se torna repetitiva la pelea.

- Se demora mucho en habilitar el desplazamiento tras la pelea. En resumen El diseño y jugabilidad de Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues hacen viajar a cualquiera 30 años atrás. Usa muchos elementos que refresca este 'estilo retro'. Además, los seguidores de la franquicia encontrarán buenos guiños y valorarán la voz de los actores originales. Y sí, el juego se opaca un poco por algunos errores, pero, en general, en un buen producto y llega en un momento donde los ‘Beat’em Up’ están recuperando bastante fuerza.

Reseña hecha con una copia digital de Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues para Nintendo Switch brindada por Nintendo of America.