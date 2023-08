The Walking Dead: Destinies reescribe la historia de la serie de una interesante forma

La serie original de The Walking Dead ya terminó, pero sus primeras temporadas siguen siendo las más recordadas. Aunque su protagonista Rick volverá en otra serie corta junto a Michonne y Daryl se aventurará en tierras francesas, siempre se les recuerda como cuando la banda estaba unida. ¿Pero qué pasaría si la historia no hubiese ocurrido así? ¿Y si Rick no hubiese asesinado a su mejor amigo? ¿O si el Gobernador se convirtiera en aliado? Las posibilidades de cambiar la historia es la propuesta de The Walking Dead: Destinies.

Tal vez el cambio más importante es que Shane podrá tomar el liderazgo del grupo de sobrevivientes. Como sugiere este primer avance del juego donde controlamos el destino de 11 sobrevivientes de la serie. The Walking Dead: Destinies es un juego en tercera persona que revive algunos de los momentos más importantes en las cuatro primeras temporadas de la serie de AMC. Pasaremos por locaciones como Atlanta, la granja Greene, la prisión y Woodbury.

Entre los personajes conocidos encontramos a Rick Grimes, su esposa Lori, su hijo Carl y el futuro amante de Lori y mejor amigo / rival de Rick, Shane Walsh. Del campamento de Atlanta, Merle y Daryl Dixon, Carol, T-Dog y Glenn. En la prisión, la portadora de katana, Michonne y el líder de Woodbury, Philip Blake o el Gobernador. Cada personaje tiene su propia arma característica de corto y largo alcance. Si la granja Greene está enlistada entre los escenarios, nos preguntamos dónde quedaron Hershel, Maggie y Beth.

Distribuido por GameMill Entertainment, The Walking Dead: Destinies llegará a PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y PC vía Steam. En el aspecto gráfico parece no ser el más destacable, así que confiamos en la mecánica de cambiar la historia para apreciar una especie de TWD… What if?

