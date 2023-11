Cómo completar Super Mario Bros. Wonder al 100%

Como en la mayoría de los juegos de la franquicia, Super Mario Bros. Wonder (nuestra reseña) permite ver su final y créditos al superar todos los niveles principales. Sin embargo, solo se considera que se puede completar al 100% al obtener todos los coleccionables de cada nivel y caminos secretos en Super Mario Bros Wonder. En la última aventura de Mario para Switch hay otras condiciones a tener en cuenta que podrías pasar desapercibidas.

Obtener todas las semillas maravilla es la condición principal para completar Super Mario Bros Wonder al 100%

Requerimientos para completar Super Mario Bros. Wonder al 100%

En Super Mario Bros. Wonder no hay monedas estrella pero sí decamonedas flor y semillas maravilla. Estas últimas son más fáciles de obtener, ya que son el resultado de superar los efectos de una ‘flor maravilla’ en cada uno de los niveles. No hay una recompensa en particular por alcanzar el 100% en el juego, más allá de la satisfacción propia. Seis medallas acompañarán la ranura de guardado, una por cada condición completada señalada a continuación.

Encontrar cada decamoneda flor: cada nivel principal tiene tres decamonedas (que equivalen a 10 monedas flor) por coleccionar. Pocas de ellas están ocultas a la vista, pero una vez obtenida la insignia Sensor es más fácil encontrarlas, si la equipas justo antes del nivel donde deseas buscar.

Recolectar cada semilla maravilla : su cantidad es variable y algunas son secretas. La mayoría de niveles tienen dos semillas, una al finalizar el efecto de la ‘flor maravilla’ y otra entregada por el Poplin al final del escenario. Hay pequeños retos muy sencillos que regalan de a una semilla maravilla, mientras que cada tienda de cada mundo también vende una.

: su cantidad es variable y algunas son secretas. La mayoría de niveles tienen dos semillas, una al finalizar el efecto de la ‘flor maravilla’ y otra entregada por el Poplin al final del escenario. Hay pequeños retos muy sencillos que regalan de a una semilla maravilla, mientras que cada tienda de cada mundo también vende una. Coleccionar cada panel : las tiendas venden un panel aleatorio de personaje por 10 monedas flor. En el mundo especial, puedes comprar paneles no repetidos para un personaje específico por 30 monedas. Esta es la opción más viable aunque requieres más ahorros. Los paneles corresponden a Mario, Luigi, Peach, Daisy, Toad azul, Toad amarillo, Toadette, Yoshi (verde), Yoshi rojo, Yoshi amarillo, Yoshi celeste y Nabbit (Caco Gazapo).

: las tiendas venden un panel aleatorio de personaje por 10 monedas flor. En el mundo especial, puedes comprar paneles no repetidos para un personaje específico por 30 monedas. Esta es la opción más viable aunque requieres más ahorros. Los paneles corresponden a Mario, Luigi, Peach, Daisy, Toad azul, Toad amarillo, Toadette, Yoshi (verde), Yoshi rojo, Yoshi amarillo, Yoshi celeste y Nabbit (Caco Gazapo). Alcanzar la punta del asta de la bandera : indicado en cada nivel como las semillas maravilla y decamonedas. Es más fácil lograr esto equipando la insignia de giro flotante para un impulso en el aire. Hay toda una variedad de métodos para alcanzarlas.

: indicado en cada nivel como las semillas maravilla y decamonedas. Es más fácil lograr esto equipando la insignia de giro flotante para un impulso en el aire. Hay toda una variedad de métodos para alcanzarlas. Obtener cada insignia : de las 24 insignias en total , 23 las consigues al completar el juego por primera vez y comprar unas más en la tienda del mundo especial. La última insignia la obtienes al completar el nivel final secreto.

: de las , 23 las consigues al completar el juego por primera vez y comprar unas más en la tienda del mundo especial. La última insignia la obtienes al completar el nivel final secreto. Completar el juego: la medalla condicional más fácil incluye derrotar a Bowser en su forma castillo. Puedes decidir conseguirla de primeras o dejarla para el final, el orden no cambia la dificultad.

Completadas estas seis condiciones habrás llegado al 100% de Super Mario Bros. Wonder. ¡Felicitaciones! No es una tarea descomunal pero sí requiere unas cuantas horas de más. Del mismo modo no es obligatorio para disfrutar el juego, así que bien puedes elegir no perseguir el porcentaje máximo.