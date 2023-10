Super Mario Bros. Wonder – Reseña

Los denominados plataformas 2D de Super Mario –que en la actualidad conservan el desplazamiento lateral pero contienen gráficos en 3D– son la principal carta de presentación en la franquicia más popular de Nintendo. A diferencia de sus contrapartes con cámara 3D, ofrecen atractivas opciones multijugador y llegan a ser de los más recordados. Sea por la tetralogía de NES/SNES/GBA, la línea New Super Mario Bros. y las entregas de Super Mario Maker. Mientras el excelente Super Mario 3D World se encuentra en un punto medio entre el estilo 2D y 3D, es Super Mario Bros. Wonder el que se postula como el «siguiente paso evolutivo» de la serie. ¿Eso es verdad? Veamos por partes.

Afirmar que Super Mario Bros. Wonder es el plataformas «2D» más destacado de la franquicia desde Super Mario World sería un poco ofensivo con el propio Mario. La gran N reinventó sus glorias de NES y SNES en Nintendo DS con el primer New Super Mario Bros., actualizando asertivamente los juegos para una nueva generación de jugadores. Con su secuela en Wii, brindó la emoción de cuatro jugadores simultáneos, algo nunca antes visto en Super Mario alguno. Para las versiones de 3DS y Wii U (Deluxe en Switch) lo ‘nuevo’ ya no lo era tanto, pero no dejan de ser unos pulidos plataformas con un buen nivel de reto.

Super Mario Bros. Wonder es el primer plataformas 2D original de la franquicia en Nintendo Switch. Que no es un relanzamiento de Wii U ni los niveles de misiones en Super Mario Maker 2. Sería inconcebible no ver el ADN de New Super Mario Bros. o afirmar que esta última serie no aportó gran parte de la fama moderna. Incluso si Super Mario Bros. 3 o Super Mario World se siguen ubicando en el olimpo plataformero lateral del Reino Champiñón. Super Mario Bros. Wonder se sostiene en una posición donde apela principalmente a jugadores casuales, sin dejar a un lado contados segmentos que ponen a prueba a los jugadores.

No es de sorprenderse que su coqueteo principal radique en las creativas ‘flores maravilla’ del consecuente Reino Flor. Un nuevo reino en los juegos de Super Mario que funciona como en paralelo al Reino Champiñón. Al igual que Peach, su regente es el príncipe Florian y unos sujetos humanoides llamados Poplin hacen las veces de los Toad. No conocemos a profundidad el ‘lore’ de este nuevo reino más allá de sus niveles, pues es solo una excusa para su debutante mecánica que altera la jugabilidad en Super Mario Bros. Wonder.

Mientras las decamonedas flor cumplen el mismo propósito coleccionable de las monedas estrella en NSMB, el secreto del reino radica en las ‘flores maravilla’. Una vez encontradas en cada escenario, transforman por completo el entorno o lo complementan, convirtiendo a Mario y compañía en aspectos similares a los vistos en Super Mario Galaxy o Super Mario Odyssey. Es un cuidadoso detalle en el que ambos mundos se fusionan sin perder la esencia 2D. Los personajes en ocasiones toman forma temporal de una bola de picos, plataformas saltarinas, una gelatina o una saltamanta. Nunca sabes qué te espera con una flor maravilla.

Llegar al final de estas alucinantes secciones nos recompensan con una semilla maravilla. Como es habitual, cada nivel tiene una determinada cantidad de decamonedas y semillas maravilla por recolectar para considerarse completo. Además de alcanzar la punta del asta de la bandera al final de cada nivel. Los numerosos enemigos introducidos en Super Mario Bros. Wonder justifican la existencia y visita al Reino Flor. Un detalle de suma curiosidad y parte por la que sobresale su vista en los jugadores casuales, es que por primera vez los contadores de tiempo y puntaje han sido retirados de los niveles. No hay una lucha alterna contra el reloj, directamente opuesto a New Super Luigi U.

El elenco de personajes jugables le da la bienvenida a Daisy –la princesa de Sarasaland– y hace de los Yoshis de colores personajes individuales. Esto no llega sin sus sacrificios. Para comenzar, las convenciones de Mario como personaje equilibrado, Luigi con saltos altos, Peach con saltos de flote y los Toad como personajes veloces, han sido derrumbadas. Estas habilidades básicas se han reemplazadas por las insignias. Las insignias pueden ser fácilmente ganadas o compradas a lo largo de la historia principal y cada personaje puede equiparlas a voluntad. Solo puedes tener un tipo de insignia global por nivel, pero debes saber elegir qué habilidad o ventaja prefieres.

Tanto los Yoshis como Nabbit (Caco Gazapo) son recomendados para los más pequeños, pues no reciben daño de enemigos pero sí de abismos, lava y veneno. En su contra, no se pueden transformar como Mario, Luigi, Peach, Daisy, Toad azul, Toad amarillo y Toadette. Todos ellos perdieron sus habilidades únicas y elegirlos no es más que una decisión estética. A su favor tienen el consumo de los nuevos potenciadores: elefanzana, el champitaladro y la flor burbuja. De estos, el traje con taladro –que vendría siendo como un topo– es el más útil para avanzar bajo el suelo o en techos, aunque queda faltando el desplazamiento vertical. No hay forma de guardar o comprar objetos consumibles para usar en el mapa de juego.

Que los Yoshis sean ahora encantadores personajes controlables –porque lo son– significa que no podemos cabalgar uno mientras controlamos otro personaje. A menos no con un solo jugador, y en multijugador quien cabalgue un Yoshi compañero no tiene control sobre el mismo. En pocas palabras, no hay huevos ni bebés Yoshi en el Reino Flor, los dinosaurios se han emancipado. Esta puede ser una solución cuando los padres juegan con sus pequeños y estos últimos tienen problemas con la sección de un nivel. Sin embargo, la opción de protegerse en una burbuja como en New Super Mario Bros. era más práctica. La alternativa a esto es una limitante forma de fantasma que requiere de otro jugador antes de perder la vida.

Esto mismo nos lleva al juego en línea, o la readaptada jugabilidad en línea. Tras el experimento de multijugador ‘online’ competitivo y cooperativo entre cuatro jugadores para Super Mario Maker 2, quedó claro que a Nintendo Switch Online se le complican estos plataformas. La inoportuna ralentización en algunas de estas partidas podía llegar a ser frustrante. Para evitar esto, Super Mario Bros. Wonder se cura en salud y solo permite que contados jugadores conectados se vean como «fantasmas» en el fondo.

Podemos poner paneles (el «gacha» del juego) para ayudarlos a volver a la vida e igual ellos con nosotros. O regalarles objetos e intentos de pistas para alguna solución. Ayudar a extraños se siente bien y ganas puntos de corazón, que en realidad no sirven para nada. Fuera de la lista de amigos, no es el multijugador en línea ideal, más bien un acompañante. Esperábamos que lo propuesto en Super Mario Maker 2 hubiese evolucionado en cierta forma. El mapa del mundo de juego en Wonder sigue una libertad similar a Super Mario 3D World. Los caminos ocultos son destapados al encontrar salidas alternas en ciertos escenarios.

Si bien hay un mundo especial con niveles de mayor dificultad, el resto de los siete mundos (el archipiélago central cuenta como uno) no suponen mucho problema. Son contados los niveles con decamonedas y semillas difíciles de descubrir. De jefes no hay mucho que decir, pues aparte de Bowser Jr. se confunden con enemigos mayores regulares, con excepción del final. Se siente la ausencia de los Koopalings e incluso una opción de variantes en el Reino Flor, que guardasen relación con las manifestadas nuevas maravillas de enemigos.

Super Mario Bros. Wonder 8.8/10 Nota Lo que nos gustó - Las 'flores maravilla' y sus efectos de distorsión.

- Detalles y animaciones expresivas en los personajes.

- Flores parlanchinas en español latino.

- Nuevos enemigos. Lo que no nos gustó - Eliminación de habilidades independientes a favor de las insignias.

- La música no tiene mayor recordación.

- Cierto vacío de jefes. En resumen Super Mario Bros. Wonder intenta servir al legado del Reino Champiñón con influencias en los juegos pasados, NSMB y algo de SM3DW; pero su visión está puesta en un público moderno menos exigente. Para equilibrarlo, desata toda su creatividad en las 'flores maravilla' del Reino Flor, que cambian satisfactoriamente la estructura de los niveles como parte de un mundo paralelo. No saber lo que te espera en esas alternativas es el picante de este plataformero y la locura bien se agradece. Aunque las concesiones difícilmente lo empujen por encima de otros de sus antecesores.

Reseña hecha con una copia digital de Super Mario Bros. Wonder para Nintendo Switch brindada por Nintendo of America.