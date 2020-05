Cómo descargar GTA V gratis en Epic Games Store

Cerca de siete años después de su lanzamiento en PS3 y Xbox 360, seguido al año siguiente por una versión levemente mejorada gráficamente –entre otras adiciones– para PS4 y Xbox One, así como la edición para PC en 2015, parece que no existiera nadie en el mundo de los videojuegos que no haya jugado Grand Theft Auto V, ni desconozca el descomunal éxito que significa para Rockstar Games gracias a la continuidad de su multijugador GTA Online.

El juego que llevó a los seguidores de la saga a un San Andreas en alta definición, todavía se mantiene en el listado de los juegos más vendidos cada mes. Incluso en Europa ni el lanzamiento de Final Fantasy VII Remake logró arrebatarle la corona. No podemos dar por sentado que no falte nadie por jugarlo, así que para solucionar eso por la causa que sea, Epic Games Store destapa su carta misteriosa y del 14 al 21 de mayo tendrá completamente gratis GTA V para descargar.

Para obtenerlo sin costo alguno solo tendremos que dirigirnos al sitio oficial de Epic Games Store o directamente desde el launcher, acceder a nuestra cuenta de Epic Games y, un punto muy importante, activar la autenticación de dos factores (A2F) para nuestra cuenta en caso de no haberlo hecho. Este es un proceso obligatorio o de lo contrario no podrás descargar gratis Grand Theft Auto V ni disfrutar su componente multijugador en línea.

¿Cómo activar la doble autenticación en mi cuenta de Epic Games?

El uso de la verificación en dos pasos añade una capa más de seguridad a tu cuenta de Epic Games tan necesaria en estos tiempos, en especial si eres de los que han redimido la buena cantidad de juegos que son regalados por la compañía semana tras semana.

Para comenzar, deberás dirigirte a la opción de ajustes de cuenta, hacer click en la pestaña de ‘Contraseña y Seguridad’ y bajar un poco más.

Al final de la página encontrarás las diferentes opciones para activar la autenticación: por aplicación, mensaje de texto o correo electrónico.

En el caso de usar alguna aplicación preferida para autenticar el acceso desde un dispositivo móvil, puedes usar Google Authenticator, Microsoft Authenticator, LastPass Authenticator o Authy, por ejemplo.

Una vez activada por cualquier método la autenticación doble, recibirás un código que deberás ingresar a tu cuenta de Epic Games Store para acceder a la misma. Esto solo deberás hacerlo la primera vez que inicies sesión tras haber activado la funcionalidad. Sin embargo, deberás volver a repetir el proceso en caso de utilizar tu cuenta en un dispositivo nuevo, si han pasado más de 30 días desde el último inicio de sesión o tras haber borrado las cookies del equipo.

Ahora sí estás listo para ingresar al mundo abierto de Michael, Franklin y Trevor en el título más rentable hasta la fecha de Rockstar Games.

