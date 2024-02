¿Cómo es Suicide Squad: Kill the Justice League canon en el universo Batman Arkham?

Desde su revelación, Suicide Squad: Kill the Justice League parecía un juego muy diferente al trabajo previo de Rocksteady, en tonalidad, uso de colores y por supuesto historia posterior a Arkham Knight. Oficialmente, Kill the Justice League ocurre tiempo después de otros eventos importantes nunca presentados, como la integración de Batman a la Liga de la Justicia. O lo que pudo ser el juego de Justice League en el que se rumoreaba estaba trabajando Rocksteady. ¿Acaso «Kill the Justice League» fue la orden literal que recibió el estudio?

Sí, hay ‘spoilers’ en este artículo de todo el universo Arkham –incluido Suicide Squad: Kill the Justice League–.

Suicide Squad: Kill the Justice League es parte del canon de Batman: Arkham Asylum, Arkham City y Arkham Knight, el universo Rocksteady. Las precuelas Batman: Arkham Origins y Arkham Origins Blackgate no son consideradas parte del mismo. Kill the Justice League hace referencia a la trilogía Arkham a través de un museo de Batman, donde se narran los hechos más importantes de dichos títulos.

Caballero encapotado

El Batman que aparece en Suicide Squad: Kill the Justice League es el mismo Bruce Wayne que fingió su muerte en Arkham Knight y aterrorizó a Gotham bajo la identidad del «Demonio murciélago», usando el gas del miedo del Espantapájaros. Sería la Liga de la Justicia compuesta por Superman, Wonder Woman, Green Lantern y Flash, quienes lo convencerían de unirse a ellos y combatir al mal nuevamente bajo la máscara de Batman. Así fue por lo menos hasta los eventos de Kill the Justice League.

Personajes como El Pingüino, El Acertijo y el oficial Aaron Cash reaparecen en diferentes puntos del juego de Suicide Squad. Canónicamente también son los mismos personajes del universo Arkham. Eso por supuesto también incluye a Harley Quinn, quien ha participado en todos los juegos de Batman Arkham. Eso sí, entre Arkham Knight y Kill the Justice League la antigua cómplice del Joker ha pasado por diferentes cambios y roto su obsesión con el payaso del crimen. Tal como en la senda de sus cómics, película y serie animada.

Regeneración herbácea

Uno de los casos más particulares es el de Poison Ivy. Su alianza temporal con Batman ayudó a detener los planes del Espantapájaros, quien usó un dispositivo en Arkham Knight para esparcir el gas del miedo por todo Gotham. Ivy usó sus poderes botánicos para crear plantas gigantes que purificaran el aire, sacrificando su vida en el proceso y muriendo en brazos del caballero oscuro.

Poison Ivy regresa a la vida como una niña en Suicide Squad: Kill the Justice League, con ayuda de un retoño de sus amigas las plantas. Tenemos que suspender un poco la incredulidad, pero al fin y al cabo es el universo Batman. La consciencia de Ivy se mueve a través de la clorofila (¿?) y así la madre naturaleza creó un cuerpo cien por ciento flora, no híbrido de humana y planta como su versión original. Los recuerdos de su vida pasada han sido borrados, pero gracias a las feromonas recibe ciertas señales como en el caso de Harley Quinn.

¿Cómo solucionar el asunto de Deadshot en Arkham City? Este personaje es parte de una misión secundaria en la que Batman debe evitar que asesine a importantes figuras como Jack Ryder (investigador y narrador del museo de Batman en Kill the Justice League). Sin embargo, Deadshot tenía un aspecto diferente y en general, es referido por el Deadshot de Suicide Squad como un impostor con su mismo nombre (parte de la Tierra-2, en realidad). La confusión entre ambos personajes se usa como alivio cómico en Kill the Justice League. Hasta Deathstroke hace parte del juego de palabras.