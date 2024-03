“Es un desastre”: La temporada 1 del Guasón en Suicide Squad puede terminar de matar el juego

Si rondan ‘círculos gamer’ en foros y redes sociales seguramente están al tanto de las reacciones negativas que generó el último juego de Rocksteady Games, especialmente por ser uno de los llamados ‘juegos como servicios’ (que cuentan con microtransacciones y actualizaciones de contenido constantes). Yo soy uno de esos que lo defendió. Si leen mi reseña, verán que le dí una nota muy positiva. Sin embargo, a pesar de lo mucho que lo disfruté el juego, no puedo defender el terrible modelo de negocios que siguió Suicide Squad: Kill The Justice League tras su lanzamiento, demostrado en la temporada 1 protagonizada por el Guasón.

El jueves 28 de marzo de 2024, este título recibió una enorme actualización de contenido con un nuevo mundo ‘Elseworld’ para explorar, nuevas armas, misiones y algunas sorpresas. Por supuesto, la mayor de todas es el nuevo personaje controlable.

Warner Bros. Games, distribuidores del juego, hicieron mucha bulla declarando que todos los nuevos personajes y contenido no cosmético que agregarán poslanzamiento iba a ser gratis. Eso es justo. Después de todo, estamos hablando de un juego de más de 300.000 pesos colombianos. Conociendo la avaricia de esa empresa —la cual demostraron recientemente en Mortal Kombat 1— no sé cómo no vi venir el enorme asterisco en esa promesa.

El Guasón no tiene costo, a menos que…

Sí, el Guasón es gratis para todos los jugadores de la temporada 1 de Suicide Squad: Kill The Justice League, pero no lo vamos a encontrar inmediatamente desbloqueado. Si queremos jugar con el payaso príncipe del mal tenemos que llegar al ‘nivel 35 de miedo’ en el episodio. Eso implica jugar alrededor de una veintena de nuevas misiones en el nuevo mapa.

Esto es decepcionante, pero no es nada realmente extraño. Tener que hacer tareas opcionales difíciles en un videojuego para desbloquear algo es prácticamente una tradición. Lo desagradable es que podemos “evitar el grindeo” comprando directamente al Guasón con 1000 Monedas Premium que cuestan alrededor de 40.000 pesos colombianos.

Es una trampa. Una forma de ganar dinero extra a cambio de los jugadores que estaban ansiosos por probar al nuevo personaje y que no quieren o no pueden dedicar horas a la tarea de desbloquearlo… o a quienes confundidos crean que pagar es la única forma de tenerlo.

Esta clase de microtransacciones “ahorradoras de tiempo” hablan muy mal de los creadores de los títulos que las tienen. ¿Acaso sus juegos no son suficientemente divertidos como para que sus jugadores quieran hacer las actividades que les piden? En realidad no importa, lo que importa es poder sacar unos pesos más de las billeteras de aquellos que ya gastaron dinero comprando el juego.

Y por si fuera poco, un pase de temporada

En mi reseña dije que no había que preocuparse demasiado por las microtransacciones ni por los elementos de juego como servicio. Mi razonamiento era que estos no interferían con la aventura principal y los elementos de juego como servicio solo estaban presentes en el posjuego. Además “no habían cajas de botín de pago, un pase de batalla ni nada por el estilo”.

Mi reseña envejeció mal, al menos en ese sentido.

Con la llegada de la temporada 1 del juego protagonizada por el Guasón y nuevas microtransacciones también llegó un pase de batalla a Suicide Squad: Kill The Justice League.

Los pases de temporada permiten a los jugadores pagar por una larga lista de recompensas que van desbloqueando a medida que jueguen, pero también los compromete a jugar a riesgo de no recuperar el valor de este. Es un elemento habitual de juegos gratis, pero este no es un juego gratis, es un juego de más de 300.000 pesos que nos está pidiendo que invirtamos aún más dinero en él.

La reacción de la comunidad

Son muchos los jugadores que no están felices con esta situación. Si visitamos el subreddit del juego encontraremos múltiples discusiones criticando a Warner Bros. Games por este terrible sistema de temporadas. Otros están tratando de clarificar la enrevesada forma de desbloquear al Guasón sin pagar.

Algunos de los más arraigados defensores del juego están diciendo que dejarán de jugarlo y de hacer ‘streamers’ en protesta.

“Pero es que los juegos son demasiado caros de hacer”

Es fácil criticar a Warner Bros. Games por este desastre y decir simplemente que son avaros. Y lo son, pero hay más detrás de esto que simple avaricia. Desarrollar, publicar y promocionar juegos AAA con este nivel de calidad visual es caro, muy caro. A pesar del altísimo precio actual de los juegos, incluyendo las aún más costosas ediciones limitadas y de colección, un título requiere altísimos niveles de éxito para ser rentable.

Para compensar esto y la obsesión con el “crecimiento del negocio” que tienen las grandes empresas, muchos juegos recurren a las microtransacciones, DLC de pago, servicios de suscripción y otras “tretas” para sacar más dinero a los jugadores. Puede que el juego haya ganado suficiente para pagar a todos los involucrados y comenzar el desarrollo del siguiente título, pero las empresas exigen más y más para tener contentos a los inversionistas y accionistas.

Si les parece que este sistema no es sostenible, es porque no lo es. Esta es la razón de la actual crisis en la industria que convirtió a 2023 en el peor año para los videojuegos y que está haciendo que 2024 sea incluso más malo.

Me gusta mucho Suicide Squad: Kill The Justice League. Puedo sentir el amor que sus creadores pusieron en su jugabilidad, historia y miles de detalles. Sé que la decisión de convertirlo en un juego como servicio y de arruinar la temporada 1 del Guasón no es de los artistas ni de los programadores. Pero ya no se pueden separar más los terribles sistemas de monetización del juego en sí.