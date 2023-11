Comunidad pide a Riot Games crear una skin legendaria solo para Faker

Después de que Faker conquistara su cuarto título mundial, la comunidad tiene la gran pregunta sobre las ‘skins’ que van a elegir los miembros de T1. Por otro lado, unos piden una ‘skin’ legendaria para Faker, teniendo en cuenta su cuarto título y la gran hazaña cumplida en el Worlds 2023.

Aunque Riot Games jamás ha hecho una ‘skin’ exclusiva a un jugador, parte de la comunidad considera que este hito de inmortalizar a un jugador que representa League of Legends a los niveles más exagerados es lo mínimo que debería ser la compañía. Es una situación que se realizaría solo una vez, teniendo en cuenta el legado del legendario mid laner de T1. Por otro lado, no sabemos realmente que suceda a lo largo de la historia y si esto se repetirá o no.

La comunidad incluso hizo una lista de precios sobre las ‘skins’ de T1 a lo largo de la historia.

Los Worlds solo tienen 13 años de historia por lo que en un futuro es probable que alguien más rompa dicho récord. Por el momento, los usuarios han hecho una petición por medio de Reddit para solicitar a Riot que haga una ‘skin’ legendaria para Faker. La noción fue fuertemente apoyada por la comunidad y veremos si la empresa americana le dará a la comunidad lo que quiere.

Por el momento, los campeones mundiales no han hablado sobre que ‘skins’ quieren por ganar el campeonato mundial. La comunidad de Reddit propuso una ‘skin’ legendaria para Faker, «El inmatable rey demonio Azir», esta propuesta fue recibida y apoyada fuertemente por la comunidad. Pero como siempre, la última palabra la tiene Riot Games.

¿Riot Games priorizará a Faker en las ‘skins’ de T1?

Lo único cierto es que será Riot quién decida si aceptará la petición de skin legendaria para Faker o no. Recordemos que ahora la empresa está enfocada al cien por ciento de revelar más detalles de contenido para la temporada 14. Esta nos ha mostrado grandes cambios para el mapa, objetos y monstruos de la jungla.

Fuente: Reddit de League of Legends