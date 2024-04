Esta es la fecha del Ubisoft Forward del 2024

El 12 de junio del año pasado la desarrolladora francesa llevó a cabo su ya tradicional Ubisoft Forward. Esta es una presentación en vivo, en la cual Ubisoft revela y hace anuncios sobre los lanzamientos y actualizaciones de sus videojuegos que veremos durante el actual año fiscal y algunos que proyectarán a futuro. Cabe resaltar, que Ubisoft es una de las primeras compañías que anuncia la fecha de su evento de mitad de año (Ubisoft Forward), el cual en el pasado se llevaba a cabo en las mismas fechas del ahora extinto E3.

¿Cuál será la fecha en la que se llevará a cabo el Ubisoft Forward del 2024?

Desde las diferentes cuentas de las redes sociales de la desarrolladora francesa se ha confirmado que la fecha en la que podremos ver el Ubisoft Forward del 2024 será el lunes 10 de junio del 2024.

¿Cuáles son los anuncios que la gente espera ver en el Ubisoft Forward del 2024?

Como todos los años el Ubisoft Forward es un evento que genera gran expectativa entre los fanáticos de la desarrolladora. Así que el 2024 no será la excepción. Así que entre los anuncios que más esperamos ver se encuentra la fecha de lanzamiento de los juegos Star Wars Outlaws y Assassin’s Creed Codename RED —del cual aún se desconoce si este será el nombre oficial del juego—. Adicionalmente, hay rumores sobre un nuevo Rayman y un juego de la franquicia Prince of Persia a cargo de los desarrolladores de Dead Cells. Sin embargo, aunque muchos ya han perdido la esperanza, otro sector de la comunidad de fanáticos de la desarrolladora francesa espera —como todos los años— conocer noticias sobre el desarrollo de Beyond Good and Evil 2.

Y ustedes, ahora que ya saben cuándo será el Ubisoft Forward del 2024, cuáles son los anuncios que esperan ver en esta edición del evento digital de la desarrolladora francesa.

Fuente: cuenta de Ubisoft Latinoamérica en X, antes Twitter.