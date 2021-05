¿Cuáles Pokémon aparecen en New Pokémon Snap? Listado completo

Mientras el primer Pokémon Snap para Nintendo 64 solo incluía 63 especies Pokémon de los 151 disponibles hasta entonces, la secuela de Nintendo Switch se expande un poco más. Un total de 214 Pokémon se pueden ver en la región Lental (Lensis en español) de New Pokémon Snap, a través de seis diferentes islas y 12 locaciones.

No es una nada despreciable suma, aún así es solo una cuarta parte de los 893 Pokémon que existen en la actualidad. Esperamos que nadie forme un boicot debido a New Pokémon Snap y su listado de criaturas. Solo lamentamos que ya no existan las Pester Ball para repelerlos.

Listado completo de Pokémon en New Pokémon Snap

Bulbasaur

Venusaur

Charmander

Charizard

Squirtle

Blastoise

Caterpie

Metapod

Pidgeot

Rattata

Arbok

Pikachu

Raichu

Sandshrew

Sandslash

Clefairy

Vulpix

Ninetales

Meowth

Machamp

Tentacruel

Geodude

Graveler

Dodrio

Dewgong

Gengar

Onix



Exeggutor

Kangaskhan

Starmie

Jynx

Pinsir

Magikarp

Lapras

Eevee

Vaporeon

Jolteon

Flareon

Aerodactyl

Mew

Meganium

Typhlosion

Furret

Hoothoot

Ledian

Ariados

Crobat

Chinchou

Lanturn

Pichu

Natu

Bellossom

Sudowoodo

Aipom

Wooper

Quagsire

Espeon

Umbreon

Murkrow

Steelix

Qwilfish

Heracross

Slugma

Swinub

Corsola

Octillery

Delibird

Mantine

Skarmory

Houndoom

Suicune

Tyranitar

Lugia

Ho-Oh

Celebi

Torchic

Swampert

Mightyena

Wurmple

Beautifly

Lotad

Shiftry

Taillow

Wingull

Pelipper

Gardevoir

Slaking

Sableye

Mawile

Sharpedo

Wailmer

Wailord

Torkoal

Trapinch

Flygon

Cacnea

Altaria

Zangoose

Seviper

Cradily

Milotic

Kecleon

Absol

Snorunt

Glalie

Spheal

Clamperl

Luvdisc

Jirachi

Torterra

Monferno

Piplup

Starly

Bidoof

Shinx

Luxray

Rampardos

Combee

Vespiquen

Drifloon

Drifblim

Hippowdon

Skorupi

Croagunk

Finneon

Lumineon

Abomasnow

Weavile

Tangrowth

Yanmega

Leafeon



Glaceon

Mamoswine

Froslass

Manaphy

Shaymin

Serperior

Stoutland

Liepard

Unfezant

Woobat

Audino

Sigilyph

Archeops

Trubbish

Ducklett

Swanna

Vanilluxe

Deerling

Sawsbuck

Emolga

Frillish

Alomomola

Joltik

Beheeyem

Chandelure

Cubchoo

Beartic

Stunfisk

Golurk

Bouffalant

Braviary

Mandibuzz

Hydreigon

Volcarona

Bunnelby

Talonflame

Vivillon

Florges

Pancham

Espurr

Inkay

Clawitzer

Heliolisk

Tyrantrum

Aurorus

Sylveon

Dedenne

Carbink

Goodra

Trevenant

Pumpkaboo

Avalugg

Noibat

Noivern

Xerneas

Diancie

Primarina

Pikipek

Toucannon

Crabrawler

Crabominable

Cutiefly

Lycanroc

Wishiwashi

Mareanie

Morelull

Salandit

Bewear

Bounsweet

Comfey

Golisopod

Sandygast

Pyukumuku

Minior

Drampa

Grookey

Scorbunny

Sobble

Eldegoss

Applin

Silicobra

Snom

Frosmoth

Acá puedes apreciar una imagen con los Pokémon presentes en New Pokémon Snap, juego ya disponible en Nintendo Switch.

Fuente: Twitter