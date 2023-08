SNK World Championship 2023: conoce los torneos y los premios que recibiran los mejores jugadores de KOF XV

SNK ha anunciado oficialmente, los premios y el resto de los torneos que harán parte del circuito competitivo de The King of Fighter XV (KOF XV) en el 2023. SNK World Championship 2023 es el nombre del circuito oficial de la desarrolladora japonesa, el cual buscará coronar al mejor jugador de KOF XV y que también tendrá una parada regional en Colombia.

Índice

También te puede interesar: horarios, torneos, paneles y cómo ver el en Colombia EVO 2023

¿Qué es el SNK World Championship 2023?

El torneo de KOF XV en EVO Japan 2023 fue el primer evento del SNK World Championship 2023, el cual gano Qanba|Xiaohai.

SNK describe el circuito competitivo de The King of Fighters XV de la siguiente manera:

«El SNK World Championship 2023 es un torneo de esports en el que los jugadores competirán por ser el número 1 del mundo en THE KING OF FIGHTERS XV. Los torneos de clasificación se llevarán a cabo en varias regiones del mundo, y los 32 vencedores competirán en el torneo final en la primavera de 2024. Se espera que el premio acumulado total combinado para todos los torneos (Clasificatorio y Final) sea de al menos US$200.000. ¡No te pierdas esta oportunidad!».

Los premios del SNK World Championship 2023 se dividirán de la siguiente manera:

Primer puesto: $50.000 USD

Segundo puesto: $20.000 USD

Tercer puesto: $15.000 USD

Cuarto puesto: $10.000 USD

Quinto y sexto puesto: $5.000 USD

Séptimo y octavo puesto: $4.000 USD

Del noveno al doceavo puesto: $3.500 USD

Del treceavo al dieciseisavo puesto: $3.000 USD

Diecisieteavo al veinticuatroavo puesto: $2.500 USD

Veinticincoavo puesto: $2.000 USD

¿Cuáles son los torneos que harán parte del SNK World Championship 2023?

Lista de los torneos globales y regionales que harán parte del SNK World Championship 2023.

SNK ha listado los torneos globales, los cuales entregarán un cupo a la gran final del SNK World Championship 2023. De estos, el proximo en llevarse a cabo será el torneo de The King of Fighters XV de EVO 2023 que iniciará el viernes 4 de agosto. En los torneos clasificatorios globales del SNK World Championship 2023 podrá participar deportistas electrónicos del todo el mundo por el cupo. Sin embargo, en los clasificatorios regionales solo podrán participar los jugadores que sean del origen de dicha región. Esto asegurará que en las finales del SNK World Championship 2023 compita al menos un jugador de cada región.

¿Cuándo y dónde será The Fight, el torneo regional del SNK World Championship 2023 que se llevará a cabo en Colombia?

The Fight es el evento más importante de juegos de pelea en Colombia y este año el torneo The King of Fighters XV será uno de los clasificatorios regionales del SNK World Championship 2023. Así que es normal que los jugadores de Sur América que quieran pelear por uno de los premios del SNK World Championship 2023 se pregunten cuándo y dónde será The Fight 2023. Afortunadamente, no tendrán que esperar mucho. Ya que, The Fight 2023 se llevará a cabo el 19 y 20 de agosto en Bogotá, la capital de Colombia. Para inscribirse y conocer todos los detalles del evento pueden ingresar a la página de The Fight en Star.gg en el siguiente enlace.

Ahora que ya sabemos cuándo y dónde será The Fight 2023, les compartimos la premiación para el torneo de The King of Fighters XV (KOF XV):

Primer puesto: $500 USD y un puesto para la final del SNK World Championship 2023 El puesto para la final del SNK World Championship 2023 en The Fight es unicamente para los jugadores de la región de Sur América.

Segundo puesto: $250 USD

Tercer puesto: $100 USD

Fuente: comunicado de prensa de SNK