El año pasado, Capcom anunció el ‘remake’ de Resident Evil 4. Este juego cuenta con una gran cantidad de relanzamientos para diferentes consolas desde su lanzamiento original para GameCube (2005). Así que a pocos meses del estreno del ‘remake’ de Resident Evil 4 (RE4), les contaremos toda la información sobre la historia, la fecha de lanzamiento, los requerimientos técnicos para la versión de PC y los ‘trailers’ de RE4, el próximo ‘remake’ de la franquicia Resident Evil.

Índice

¿Cuándo sale o cual es la fecha de lanzamiento del ‘remake’ de Resident Evil 4 (RE4)?

El cuchillo será de gran importancia en el ‘remake’ de RE4, ya que con el podremos ejecutar un ‘parry’ que detendrá algunos de los ataques de los enemigos.

Quizás algunos aún se pregunten cuándo sale o cuál es la fecha de lanzamiento del Resident Evil 4 (RE4). Así que les contamos, que la espera por revivir la aventura de Leon S. Kennedy en España no será mucha, ya que la fecha de lanzamiento del ‘remake’ de Resident Evil 4 (RE4) es el viernes 24 de marzo del 2023.

¿En qué plataformas estará disponible el ‘remake’ de RE4?

Cuando Capcom anunció el lanzamiento de del ‘remake’ de RE4 confirmó que el título protagonizado por Leon S. Kennedy estará disponible PC (Steam), PlayStation 5 y Xbox Series S|X. No obstante, durante Tokyo Game Show 2022, Capcom reveló que el ‘remake’ de RE4 también estará disponible en PlayStation 4. Desafortunadamente, Capcom no ha hecho una declaración oficial sobre el lanzamiento de una versión de Resident Evil 4 (RE4) ‘remake’ en Xbox One.

¿Cuál es la historia de Resident Evil 4?

Ramón Salazar y los verdugos estarán de regreso cuando salga Resident Evil 4 (RE4) ‘remake’ el próximo 24 de marzo.

El igual que la versión original, la historia de Resident Evil 4 ‘remake’ nos pondrá en el papel de Leon S. Kennedy —sobreviviente del incidente de Raccoon City en RE2— el cual ha viajado a una zona rural de España para rescatar a Ashley Graham, la hija del presidente de Estados Unidos. Leon, quien luego de seis años es un agente del servicio secreto de los Estados Unidos, encontrará en su misión de rescate se encontrará con los habitantes de la zona. Estos han sido infectados con un nuevo virus conocido como Las Plagas.

¿Qué novedades traerá la historia de Resident Evil 4 ‘remake’?

Por el momento se desconoce qué elementos nuevos agregará Capcom al ‘remake’ de Resident Evil 4. Sin embargo, recientemente confirmaron que el área de la isla será incluida en la reimaginación de RE4 que llegará el 24 de marzo.

‘Trailers’ de RE4 ‘remake’

El primer tráiler del ‘remake’ de Resident Evil 4 fue revelado en el State of Play del 2 de junio del 2022. Luego, en el Resident Evil Showcase de octubre 2022, Capcom compartió el segundo tráiler de RE4 ‘remake’ en el cual se pudo ver un poco más de la jugabilidad e historia del juego.

¿Qué cambios tendrá la jugabilidad del ‘remake’ de Resident Evil 4 con respecto al original?

Si bien, por lo visto en los ‘trailer’, podemos decir que el ‘remake’ de Resident Evil 4 es muy parecido al juego original, no significa que Capcom no vaya a implementar cambios en la versión del 2023. Algunas de estas diferencias, afectarán otros aspectos del juego. Así que, por el momento, la batalla en contra del Gigante tendremos que enfrentarla sin ninguna ayuda. Quizás el cambio más notorio, que se pudo apreciar con la pequeña sección jugable que compartió Capcom, es la secuencia de apertura. En esta, Leon S. Kennedy investiga una cabaña antes de llegar al pueblo. Ahora, en el ‘remake’ de Resident Evil 4 esta primera zona jugable es un escenario más largo y lúgubre, lo cual sirve para sentar el tono que tendrá todo el título.

Al parecer, las llamadas de Ingrid Hunnigan está ves las veremos como escenas cinematográficas.



En cuanto a la jugabilidad, en Resident Evil 4 ‘remake’ Leon S. Kennedy podrá agacharse y buscar refugio. Este elemento de sigilo ayudará a los jugadores a pasar por zonas infestadas de Ganados con ayuda de diferentes estrategias para escoger y elegir sus encuentros. Esto significa que es posible que las municiones en el ‘remake’ de RE4 sean escasas.

Ediciones de Resident Evil 4 ‘remake’

El ‘remake’ de RE4 contará con tres ediciones e incentivos por la precompa del juego. A continuación, les listaremos los que contará cada una de las ediciones de la reimaginación de Resident Evil 4.

Edición estándar

Los jugadores que precompren la edición estándar de RE4 tendrán acceso a un maletín dorado y un amuleto con el aspecto de la caja de municiones.

Edición digital ‘Deluxe’

Los incentivos por precomprar la edición ‘Deluxe’ de Resident Evil 4 ‘remake’ son los mismos de la estándar más un maletín clásico y un amuleto con la forma de una yerba verde.

La edición ‘Deluxe’ del ‘remake’ de Resident Evil 4 contine el juego completo y el «pack de DLC extra, el cual contiene:

Trajes de Leon y Ashley: «Alternativos», «Románticos», «Héroe» y «Villano».

Accesorio de Leon: «Gafas de sol (deportivas)».

Armas ‘deluxe’: «Sentinel Nine» y «Skull Shaker».

Banda sonora clásica.

Mapa de tesoros: expansión.

Edición de colección

La edición de colección colección de Resident Evil 4 contendrá todo lo visto en las dos anteriores más:

Caja metálica o ‘steelbook’ para el juego físico.

Banda sonora digital del juego.

Una figura de Leon S. Kennedy.

Libro de arte.

Mapa especial.

Caja de colección.

¿Cuáles son los requerimientos técnicos de la versión para PC (Steam) del ‘remake’ de Resident Evil 4 (RE4)?