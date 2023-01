Aunque todavía no estamos convencidos de que el cuarto juego de esta franquicia necesite un ‘remake’, no podemos negar que hay elementos del original que pueden ser mejorados. Como ejemplo tenemos el último tercio del juego. La base militar en la isla es ámpliamente considerada la peor parte de Resident Evil 4 y muchos comenzaron a creer que podrían haberla cortado por completo del ‘remake’. ¿Es verdad?

Aunque la sección final del juego tiene bastante importancia en la historia y enemigos muy memorables, como Krauser y el regenerador, no hay dudas que la base militar de la isla es visualmente aburrida, repetitiva y no tiene un buen ritmo. Abandona casi por completo los puzles y se enfoca en largas secuencias de acción que parecen no terminar nunca. Capcom ya había cortados áreas completas del ‘remake’ de Resident Evil 3, así que la eliminación de una sección de RE4 no parecía descabellada.

Pero no será así. En una entrevista con la revista británica EDGE, los desarrolladores del ‘remake’ de Resident Evil 4 confirmaron que la isla sí estará en el juego. Eso sí, parece que están al tanto de las críticas contra esta sección porque están comprometidos a mejorarla. Por el momento se limitaron a decir que la isla tendrá «mucho más». No dieron más detalles.

El ‘remake’ de RE4 saldrá a la venta el 24 de marzo de 2023. Estará disponible para PS4, PS5, Xbox Series X|S y para PC.

Más contenido de Resident Evil en GamerFocus

Via: Resetera

Fuente: EDGE