El ‘manga’ The King of Fighters: A New Beginning llegará localizado al español por Ivrea

The King of Fighters: A New Beginning es un ‘manga’ que adapta la historia de KOF XIV, el cual fue publicado desde el 2018 y hasta el 2021 en la aplicación en línea Pocket Shonen Magazine y una versión impresa en la Monthly Shonen Sirius Magazine de la editorial Kodansha. Sin embargo, solo hasta este año los fanáticos hispanohablantes de The King of Fighters podrán tener en sus manos una localización oficial de este manga. Ya que, la editorial Ivrea de España ha revelado cuándo será el estreno del ‘manga’ The King of Fighters: A New Beginning de Kyōtarō Azuma.

¿Cuándo sale o es la fecha de estreno de la versión en español del ‘manga’ The King of Fighters: A New Beginning?

Gracias a Ivrea España ya sabemos cuándo sale o es la fecha de estreno de la versión en español del ‘manga’ The King of Fighters: A New Beginning. Así que, les contamos que en Julio del 2024, Ivrea España iniciara la publicación bimensual de los seis tomos (tankōbon) del ‘manga’ The King of Fighters: A New Beginning de Kyōtarō Azuma.

¡IVREA publicará THE KING OF FIGHTERS: A NEW BEGINNING!



THE KING OF FIGHTERS: A NEW BEGINNING

de Kyoutarou Azuma y SNK Corporation

Formato B6

Serie de 6 tomos

Periodicidad: bimestral

Salida: julio 2024



ANUNCIO COMPLETO: https://t.co/XS80zRYIxz pic.twitter.com/Mk4CMxgoS9 — Ivrea España (@Ivrea) February 9, 2024

¿Cuál es la historia de The King of Fighters: A New Beginning?

Ivrea España describe la historia del ‘manga The King of Fighters: A New Beginning de la siguientemanera:

Años más tarde después del último torneo, un hombre llamado Antonov organiza una nueva competición. Eso atrae a la mayoría de clásicos de la saga, y para empezar, el equipo japonés con Kyo Kusanagi, Benimaru Nikaido y Goro Daimon, pronto se verá las caras con el equipo Yagami, encabezado por Iori Yagami en compañía de Vice y Mature. El legendario maestro Tung Fu Rue quiere aprovechar el torneo para probar a sus estudiantes y estos se verán las caras con el equipo Art of Fighting, con Ryo Sakazaki, Yuri Sakazaki y Robert Garcia. No pueden faltar otros equipos como el Ikari Team, de Leona Heidern, el equipo NESTS encabezado por K’ o el coreano de Kim Kaphwan.

Enfrentamientos de lo más duros con viejos conocidos y nuevas incorporaciones, y, por supuesto, malos con poderes descontrolados, que no pueden faltar en ningún episodio de la saga.

