Cult of The Lamb: Pecados de la carne (DLC gratis), fecha y novedades

Lo único que le faltaba a este divertido y blasfemo juego era que los adeptos de nuestro culto se pudieran poner… «calenturientos» entre ellos. Muchos chistes se han hecho sobre la «actualización con sexo» y muchos creían que no era más que esa descripción era una exageración, pero es real. Vamos a ver el nuevo tráiler del DLC gratis Pecados de la carne (‘Sins of the Flesh’), su fecha de lanzamiento y conocer las novedades que agregará a Cult of The Lamb.

Antes de continuar los invitamos a leer nuestra reseña de este juego y a ver el tráiler de esta pecaminosa expansión gratuita.

Eso sí, no crean que va a haber contenido «para adultos». El juego mantendrá su estilo caricaturizado y el romance entre los adeptos se mantendrá bastante sanitizado.

¿Cuándo sale el DLC ‘Sins of the Flesh’ de Cult of The Lamb?

Como vieron en el tráiler, la fecha de lanzamiento del DLC gratis Cult of the Lamb: Pecados de la carne será el martes 16 de enero de 2024.

La actualización con el nuevo contenido estará disponible para todos los dueños del juego en PS4, PS5, Xbox One, Series X|S y PC. No es necesario comprar nada extra.

Novedades del DLC

Nuevos sistemas de progresión : el DLC gratis agregará nuevos rituales, construcciones y doctrinas que podremos aprender.

: el DLC gratis agregará nuevos rituales, construcciones y doctrinas que podremos aprender. Descendencia: esta es la nueva mecánica que da nombre al DLC gratis ‘Sins of the Flesh’ de Cult of the Lamb. Cuando dos adeptos se aman mucho, pueden poner un huevo. Debemos cuidarlo hasta que nazca una cría que se convertirá en otro fiel miembro del culto.

Círculo interno : podremos invitar a los adeptos más leales al nuevo círculo interno de Discípulos.

: podremos invitar a los adeptos más leales al nuevo círculo interno de Discípulos. Caca brillante y nivel de escoba : esta nueva «caca» que podemos encontrar permite producir cultivos más fructíferos y subir de nivel la escoba para que las tareas de limpieza sean más rápidad. También habrá un nuevo nivel para la estación de cuidador y estructuras de almacenamiento.

: esta nueva «caca» que podemos encontrar permite producir cultivos más fructíferos y subir de nivel la escoba para que las tareas de limpieza sean más rápidad. También habrá un nuevo nivel para la estación de cuidador y estructuras de almacenamiento. Nueva arma – Blunderbuss: esta arma de fuego permite al cordero atacar a distancia.

esta arma de fuego permite al cordero atacar a distancia. Sastre: mediante este nuevo edificio podemos crear ropa personalizada para un adepto. Tendremos hasta 23 estilos para elegir.

Sabemos que tendrá aún más novedades y sorpresas, pero el cordero todavía no está listo para revelarlas.