Cyber Shadow – Reseña

En GamerFocus somos fanáticos de los juegos estilo ‘retro’. Varios de nuestros redactores se introdujeron al mundo de los videojuegos en los años ochenta y noventa, por lo que poder disfrutar de títulos modernos que imitan la jugabilidad, gráficos y sonidos de esa era nos llena de felicidad. Pero nos preguntamos si hay un límite para esto. Cyber Shadow es uno más en una larga línea de títulos que ‘pretenden’ pertenecer a otros tiempos, ¿pero de verdad aporta algo al medio además de generar nostalgia?

Juegos como Shovel Knight, The Messenger, Huntdown y muchos más —todos pertenecientes a la escena ‘indie’— hacen lo mismo y lo hacen muy bien: recordarnos el pasado sin ignorar elementos modernos que los hacen divertidos e interesantes. En esta reseña vamos a descubrir si Cyber Shadow merece estar en el mismo grupo o es una muestra de que esta tendencia está llegando a su límite.

Digamos de una vez lo que está pensando todo el mundo. Sí, este título está claramente inspirado en la trilogía de Ninja Gaiden para NES. También tiene elementos de otros títulos de la misma época como Shadow of the Ninja, Contra y Shatterhand. Afortunadamente, usa algunos sistemas modernos e ideas que le ayudan a desarrollar una identidad propia.

La trama nos lleva a un “apocalipsis cyberpunk” en el futuro. Una catástrofe ha acabado con la vida humana y las ruinas de la ciudad están llenas de violentos seres mecánicos. Nuestro protagonista es Sombra. Él era un ninja perteneciente a un clan que usaba una fuerza espiritual llamada ‘esencia’ para desarrollar poderes místicos. Ahora, atrapado en un cuerpo cibernético, debe rescatar a su maestra y derrotar al Dr. Progen, causante de la horrible tragedia.

Como en los juegos antiguos, la trama ocupa un espacio terciario en el conjunto que es Cyber Shadow. Esto es una lástima. A medida que la descubrimos, encontramos conceptos muy interesantes sobre una fusión prohibida de tecnología y poder espiritual. Hay algo en ella que nos recuerda a los anime ‘cyberpunk’ de los ochenta y noventa, como Akira o Bubblegum Crisis. Es una lástima que el formato del desarrollo del juego no permita que se explore más a fondo.

Tristemente, también tiene un elemento muy negativo: recurre al agotado e innecesario cliché de la damisela en apuros.

Pero dejemos la historia de lado y enfoquémonos en la principal fortaleza de este título: su jugabilidad. Inicialmente parece un juego de acción y plataformas bastante sencillo. Solo podemos movernos hacia los lados, saltar y golpear con una espada. Poco a poco desbloqueamos nuevas habilidades como arrojar estrellas ninjas, saltar desde las paredes, un doble salto y un ‘dash’ que podemos usar en el aire.

Desde el comienzo, Cyber Shadow es un juego intenso y difícil. El diseño de niveles y posicionamiento de enemigos, aunque perfectamente legible, está pensado para ser un verdadero reto. Superar cada sección de los 11 niveles que lo conforman requiere saltos precisos, reflejos infalibles y ataques certeros. Vamos a morir muchas, MUCHAS veces a lo largo de la aventura.

La filosofía detrás de este diseño parece inspirada en una idea conocida en los círculos gamer como “Nintendo Hard”. Esta es una referencia a los viejos juegos de NES —como el mismo Ninja Gaiden— en que la combinación de la absurda arquitectura de los niveles, fragilidad del personaje y malas decisiones de diseño (como los enemigos que reaparecían con solo devolverse unos pasos) hacían que llegar a los créditos de un juego fueran toda una hazaña.

Cyber Shadow quiere revivir esa idea usando algunos elementos modernos. No hay vidas y podemos encontrar ‘checkpoints’ a lo largo de los niveles. En estos puntos podemos ‘comprar’ energía y herramientas ninja que nos facilitarán un poco la vida. Pero la alta dificultad no desaparece. Las secciones entre ‘checkpoints’ pueden llegar a ser demasiado largas. Superar un obstáculo que parecía imposible, solo para encontrar uno peor antes de la siguiente meta y tener que repetir todo varias veces hasta hacerlo a la perfección, puede resultar frustrante.

Pero si algo nos ha enseñado Dark Souls es que este estilo de diseño puede resultar sumamente satisfactorio para aquellos que no temen intentar una y otra vez la misma sección hasta superarla. La verdad es que se siente bien “volar” entre enemigos cuyo posicionamiento hemos memorizado por tener que pasar entre ellos una y otra vez.

Este sistema cobra sentido especialmente en la segunda mitad del juego, cuando ya tenemos todas las habilidades de Cyber Shadow desbloqueadas. El doble salto y el ‘dash’ aéreo pueden hacer sentir a los jugadores como verdaderos ninjas cibernéticos que cortan todo en su camino a alta velocidad. Ver un ‘speedrun’ de este título debe ser todo un espectáculo. Pero llegar a ese nivel de habilidad cuesta y mucho. Hay jugadores que simplemente no van a poder superar la frustración de sus secciones más complicadas.

Una pequeña aclaración. ESTE NO ES UN METROIDVANIA. Es posible regresar a niveles anteriores para aprovechar las nuevas habilidades y encontrar secretos, pero no tiene un mapa interconectado.

Pasando a otros temas, hay que alabar el trabajo visual de este juego. Recordemos que esta es una obra creada prácticamente por una sola persona: el diseñador finlandés Aarne Hunziker. Su arte en pixeles es impresionante y hay momentos en que tenemos que detenernos para apreciar un escenario o jefe. Hay niveles, como el laboratorio invadido por horrores biomecánicos, que son capaces de contar una historia solo con su uso del color. Es una lástima que eventualmente los laboratorios, bodegas y fábricas que conforman la mitad de escenarios del juego terminen resultando muy parecidos. Los enemigos, aunque variados en apariencia y comportamiento, tampoco resaltan especialmente.

La música ‘chiptune’ que acompaña este mundo también merece una mención aparte. Aunque es verdad que ninguna de sus melodías resulta icónica o pegajosa, sí hacen un trabajo maravilloso a la hora de crear ambientación.

Pero Cyber Shadow puede tener el arte en pixeles más bonito del mundo y una gran jugabilidad sin que eso lo ayude a superar su principal problema. Uno que escapa completamente de sus manos. Ya hay demasiados juegos como este —plataformas de acción estilo retro— en el mercado. A pesar de las cosas que hace bien, no es suficiente para resaltar entre todos ellos. Incluso compite contra los mismos juegos que lo inspiraron, pues Shadow of the Ninja y Ninja Gaiden están disponibles entre los clásicos de NES para usuarios de Nintendo Switch Online.

¿A quiénes les recomendamos este título? A todos aquellos ansiosos por seguir consumiendo juegos retro. Que devoran toda obra indie inspirada en los clásicos de los ochenta y siguen con ganas de más. También a los ‘gamers hardcore’ que no le tienen miedo a la alta dificultad y disfrutan repitiendo una y otra vez las mismas secciones hasta hacerlas perfectamente. Los demás, honestamente, tienen opciones mejores.

Cyber Shadow está disponible para Nintendo Switch, PS4, PS5, PC, Xbox One y Xbox Series X/S. No olviden que es parte del servicio por suscripción Game Pass.

Cyber Shadow 7.3/10 Nota Lo que nos gustó - Excelente arte en pixeles al estilo NES.

- Gran banda sonora 'chiptune'.

- Buena variedad de habilidades y enemigos. Lo que no nos gustó - El alto nivel de dificultad puede frustrar.

- Los obstáculos comienzan a repetirse mucho.

- Su historia tiene un potencial que no es explorado.

- Hay muchos juegos similares en el mercado. En resumen A simple vista, Cyber Shadow lo hace todo bien. Su arte en pixeles es atractivo, su música es muy buena y toma los mejores aspectos de los clásicos que imita, modernizando sus elementos más débiles. El problema es que no hace suficiente para resaltar en un mercado lleno de "juegos retro de acción y plataformas" y su dificultad es tan alta que puede alienar a una gran parte de la audiencia. Nada de eso le quita que es un buen juego. Los jugadores que no le teman a un reto y que sientan nostalgia por los Ninja Gaiden de NES pueden convertir a este título en un futuro clásico de culto.

