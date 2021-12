El Aro hará parte de Dead by Daylight próximamente. Específicamente, no estamos hablando de su lamentable copia china ni de la versión americana, sino de la versión japonesa original cuyo recorrido terminó en 2019.

La primera película de El Aro o, mejor dicho, ‘Ringu’ fue estrenada en 1998 bajo la dirección de Hideo Nakata, quien basó el largometraje en la novela homónima del autor Koji Suzuki. Algunas películas posteriores siguieron inspirándose en la historia de Suzuki, pero otras terminaron tomando su propio rumbo.

Esta versión japonesa, cuyo característico personaje se llama Sadako (y no Samara), es la que protagonizará la colaboración con Dead by Daylight. Como resultado, la temática del Capítulo 23 del juego girará en torno a ‘Ringu’ (El Aro), el cual llegará en marzo de 2022. Todavía no se ha especificado una fecha exacta.

Más allá de un pequeño video en el que se puede ver el pozo característico de donde sale Sadako Yamamura, no se ha revelado más información al respecto. Podemos esperar a que este personaje aparezca en el juego como un asesino más, pero habrá que esperar para saber más detalles.

Curiosamente, en el título ya existía un asesino inspirado en Sadako. Estamos hablando de Rin Yamaoka, «El Espíritu». Se trata del alma en pena de una chica japonesa que puede transportarse a un plano etéreo para aparecer rápidamente en otros lugares para sorprender a los sobrevivientes. Además, puede ver la ubicación de todos los sobrevivientes cada vez que se completa un generador.

Fuente: Behaviour Interactive