La broma de día de los inocentes de Dead By Daylight: Mi pequeño Oni

Este es un día peligroso. Internet se llena de bromas y mentiras que pueden engañar a un incauto. Pero hay empresas de videojuegos que no se conforman con una pequeña broma, sino que la hacen realidad. La broma de día de los inocentes o ‘april’s fool’ de Dead By Daylight el 1 de abril de 2024 es ‘Mi pequeño Oni’, un modo de juego en el que el asesino es el Oni en versión gigante.

Pueden ver el tráiler de este evento a continuación. Fue agregado con el parche de actualización 7.6.2 y pueden leer los demás cambios de esta actualización aquí.

Es una broma, pero es real. El modo de juego ‘Mi pequeño Oni’ está disponible en Dead by Daylight por tiempo limitado, entre la mañana del lunes 1 y la mañana del miércoles 3 de abril de 2024. Así es, solo podremos jugarlo por 48 horas y luego desaparecerá, aunque no sabemos si para siempre.

Participando en este evento podemos desbloquear una imagen de perfil exclusiva como recompensa.

En el anuncio del evento en redes sociales, Behaviour bromeo diciendo que este modo llega por solicitud de algunos jugadores que «pedían que los pisaran». Aunque definitivamente el Oni no era el personaje al que se referían al pedir esto, apreciamos el gesto.

Algunos jugadores se entusiasmaron con la noticia de la broma de ‘april’s fool’ porque el Oni tiene una ‘skin’ del Titan Acorazado de Shingeki No Kyojin , ahora que es gigante sería la oportunidad perfecta para recrear escenas del ‘anime’ y ‘manga’ en Dead by Daylight. Tristemente no es posible porque los cosméticos está deshabilitados en este evento. Otros están diciendo que este modo de juego puede ser aprovechado para introducir una colaboración con algún ‘kaiju’ en el futuro. ¿Tal vez Godzilla?

