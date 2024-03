Dead by Daylight: fecha y detalles del evento Luna de Sangre, skins de Slipknot

Sable Ward y lo Desconocido finalmente llegaron al juego, pero no vienen solos. En los próximos días disfrutaremos de un nuevo evento en Dead by Daylight llamado ‘Luna de sangre’ así que les diremos en qué consiste, en qué fecha empieza y cómo conseguir las nuevas ‘skins’ para El Oni, Élodie Rakoto, Mikaela Reid, La Comerciante de Calaveras, Ace Visconti y El Doctor, así como una mirada a las apariencias inspiradas en Slipknot.

¿Cuándo empieza y en qué fecha termina el evento Luna de sangre de Dead by Daylight?

Podremos disfrutar del evento entre el lunes 18 y el domingo 31 de marzo de 2024.

Pueden ver el tráiler del evento a continuación. Este muestra todas las nuevas ‘skins’ y algunas de las mecánicas que tendrá.

En qué consiste el evento

Todavía no tenemos muchos detalles al respecto. En el futuro actualizaremos esta nota para explicar exactamente lo que tendremos que hacer.

Lo que sí sabemos ya es que habrá un nuevo tomo del evento con muchos desafíos para la comunidad que permitirán ganar puntos de sangre por montones.

Apariencias de Luna de Sangre

Estas son todas las apariencias o ‘skins’ de la colección Luna de Sangre para El que estarán disponibles durante el evento para El Oni, Élodie Rakoto, Mikaela Reid, La Comerciante de Calaveras, Ace Visconti y El Doctor en Dead by Daylight.

Es posible que nos equivoquemos, pero todo indica que las skins de El Oni y Élodie se podrán conseguir completando desafíos del evento y las demás estarán disponibles en la tienda.

Pronto confirmaremos esto.

Apariencias de Slipknot

Iron Maiden no es la única banda de rock que hace presencia en este juego. Aunque no son oficialmente parte del evento, las esperadas ‘skins’ de Slipknot llegarán a Dead by Daylight el martes 26 de marzo de 2024. Se podrán comprar en la tienda.

La colección incluye siete máscaras y un traje completo:

La Legion – Sid Wilson (Traje)

El Espectro – Mick Thomson (Máscara)

El Arponero – Jim Root (Máscara)

El Payaso – Shawn Crahan (Máscara)

El Pueblerino – Michael Pfaff (Máscara)

El Doctor – ??? (Máscara)

El Trampero – Corey Taylor (Máscara)

