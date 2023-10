Dead By Daylight: todo sobre la ‘skin’ de Naughty Bear para el Trampero

A pesar de su planteamiento serio y violento, este título multijugador de horror asimétrico no le teme a las ‘skins’ y cosméticos graciosos. Aún así, no habíamos visto nada como esto en el juego. Ya está disponible la curiosa ‘skin’ o conjunto de Naughty Bear para el Trampero en Dead by Daylight, les diremos cómo conseguirla, cuál es su precio, les mostraremos su ‘Mori’ y a qué hace referencia.

Debemos comenzar dando una mirada al tráiler de este conjunto.

¿Quién es Naughty Bear?

Mucho antes de saltar a la fama con este juego en 2016, el estudio canadiense Behaviour Interactive se dedicaba a hacer juegos por encargo de otras empresa y su especialidad eran las grandes licencias. Hicieron juegos de Bugs Bunny, Transformers, La era del hielo y hasta Bob Esponja.

En 2010, bajo el nombre Artificial Mind & Movement, decidieron lanzar un juego con una propiedad intelectual original llamado Naughty Bear. Este título de acción y aventura, que salió para PS3 y Xbox 360, nos pone en control de un oso de peluche que enojado por no haber sido invitado a una fiesta, ataca a todos los demás osos de su isla.

Este juego recibió malas crítica y no fue un éxito de ventas, pero vendió lo suficiente para asegurar una secuela que salió de forma solo digital dos años después. Tampoco fue muy bien recibida, pero el personaje es recordado por cariño por algunos jugadores y algunos en Behaviour lo consideran una especie de mascota del estudio.

Cómo conseguir la ‘skin’ y cuánto vale

La ‘skin’ o conjunto de Naughty Bear para El Trampero ya está disponible en la tienda de Dead by Daylight y tiene un costo de 1950 Células Áuricas, pero está rebajado a 1485 por lanzamiento.

Si quieren ver cómo es el Mori exclusivo de este conjunto, pueden hacerlo directamente desde la tienda o ver el video a continuación.

Recuerden que estamos en medio del evento de Halloween ‘Haunted by Daylight’ y que todavía pueden participar en él para conseguir cosméticos gratis.

Dead by Daylight está disponible para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

Fuente: cuenta oficial del juego en Twitter