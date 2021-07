Epic Games Store sigue aumentando sin consideración alguna nuestros ‘backlogs’ y esta semana les agrega dos juegos gratis más: Defense Grid: The Awakening y WWI Verdun: Western Front. Vamos a conocerlos.

El primero es considerado el juego ‘tower defense’ o de ‘defensa de la torre definitivo’. Se trata de Defense Grid: Awakening y es un título que ya han ofrecido gratis antes. La historia, sobre una invasión alienígena, no es tan interesante como su jugabilidad. Después de todo, fue diseñado por Mark Terrano. Él es uno de los responsables de Age of Empires II: The Age of Kings.

Fue lanzado originalmente en 2008 e incluso tiene una versión para Xbox 360.

Para agregar este juego gratis a su colección de Epic Games Store deben entrar a esta web y dar clic en ‘Obtener’. Recuerden que tienen hasta el 29 de julio de 2021 para hacerlo.

El otro juego que se encuentra gratis hasta la misma fecha en Epic Games Store es WWI Verdun: Western Front, mejor conocido simplemente como Verdun.

No es difícil adivinar que se trata de una obra sobre la primera guerra mundial. Es un juego multijugador de disparos en primera persona. La historia transcurre en el Frente Occidental entre 1914 y 1918 y está inspirada directamente en la infame Batalla de Verdún. Tiene varios modos de juego y se jacta de tener detalles históricamente precisos.

Pueden agregar Verdun gratis a la biblioteca de Epic Games Store dando clic en el botón ‘Obtener de esta página.

Ya anunciaron que los juegos gratis de Epic Games la próxima semana serán Mothergunship y Train Sim World 2.

Fuentes: Epic Games Store