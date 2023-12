Desde marzo del 2024 no se podrá jugar en línea Dark Souls II en PS3 y X360

En marzo del 2024 Dark Souls II cumple 10 años de su lanzamiento y aúnque parezca extraño —para algunos— aún hay gente que juega en línea este juego en Xbox 360 y PlayStation 3. Sin embargo, estos fieles jugadores tendrán que cambiar de plataforma para seguir combatiendo en Drangleic. Ya que, FromSoftware ha anunciado que en marzo de 2024 dejará de dar soporte en línea a las versiónes del juego Dark Souls II para PS3 y X360.

¿Hasta qué día se puede jugar en línea Dark Souls II?

FromSoftware también confirmó que hasta el 31 de marzo estarán disponibles todas las funciones en línea de las versiones de Dark Souls II para X360 y PS3. Es decir que a partir del primer de abril, no habrán funciones multijugador. Además, las manchas de sangre, sombras y mensajes asíncronos en tampoco estarán presentes en la versión de Drak Souls II para las consolas de septima generación donde fue lanzado el juego.

¿Por qué FromSoftware decidió cerrar los servidores de Dark Souls II de PS3 y X360? La desarrolladora japonesa FromSoftware, ha señalado el envejecimiento y deterioro de los servidores del juego como principal motivo del cierrre de los sevidores. Por ende, esto lleva a el fin de las funciones en línea para las versiones de Dark Souls II de Playstation 3 y Xbox 360.

Esta no es la primera vez que FromSoftware decide desactivar las funciones en línea de uno de sus juegos. Ya que, en octubre de 2022, el estudio japonés abandonó el soporte para la versión de PC de Dark Souls: Prepare to Die Edition. Esto debido a razones similares a las descritas anteriormente. No obstante, no deja de ser curioso que ambos servidores de las primeras dos entregas de Dark Souls fueran desactivadas a los 10 años de vida.

El cierre de los servidores de Dark Souls II para estas plataformas no deberian ser un impedimento para jugar. Ya que, actualmente, Dark Souls II se encuentra también disponible en PlayStation 4, Xbox One y Steam.

Vía: Siliconera