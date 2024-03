Todos los anuncios del día de MAR10: nueva película y juegos de Super Mario

Aunque no fue un Direct propiamente dicho, Nintendo publicó una corta presentación para celebrar el «Día de MAR10» con anuncios y noticias sobre la fecha de lanzamiento de los próximos juegos del plomero, la llegada de más clásicos de Game Boy a Nintendo Switch Online y la fecha de estreno de Super Mario Bros: la película 2.

Si no han visto el video presentado por el mismo Shigeru Miyamoto en el canal oficial de Nintendo of America en YouTube, pueden verlo a continuación. Tristemente no cuenta con subtítulos en español.

Estos fueron todos los anuncios oficiales de Nintendo hechos el día de MAR10:

Chris Meledandri, de Illumination, anunció que la fecha de estreno de Super Mario Bros: la película 2 será el 3 de abril de 2026 . Nuevamente será dirigida por Aaron Horvath, Michael Jelenic y ya comenzaron a trabajar en la preproducción.

El esperado 'remake' de Paper Mario: The Thousand-Year Door saldrá el jueves 23 de mayo de 2024 para Nintendo Switch.

Luigi's Mansion 2 HD llegará el jueves 27 de junio de 2024 a Nintendo Switch.

llegará el jueves 27 de junio de 2024 a Nintendo Switch. Dr. Mario, Mario Golf y Mario Tennis son los nuevos clásicos de Game Boy disponibles para los suscriptores de Nintendo Switch Online a partir de martes 12 de marzo de 2024.

Esos fueron todos los anuncios sobre juegos y Super Mario Bros: la película 2 hechos en la presentación especial de Nintendo para el día de MAR10. Recuerden también que el ‘remake’ de Mario Vs. Donkey Kong ya está a la venta y pueden leer nuestra reseña aquí.