Mario vs Donkey Kong (Switch) – Reseña

Como alguien que jugó hace dos décadas el título original de Mario vs Donkey Kong para Game Boy Advance y quedó encantado con sus 32-bit de poder, es una experiencia menos sorprendente recorrer los mismos niveles en un fidedigno ‘remake’ para Nintendo Switch. A diferencia de Super Mario RPG, cuya modernización en Switch es más que favorable, en el caso de Mario vs Donkey Kong no se siente el mismo grandioso efecto del juego original. Quizás sea por la falta de novedad, pero al final es un mejor exponente de GBA que de Switch.

El amplio historial que precede a este nuevo ‘remake’ —acá todo lo que necesitas saber— es suficiente carta de presentación. Nintendo está más centrado que antes en producir relanzamientos con tecnología moderna, aunque tienen que justificar el paso de 20 años entre cada lanzamiento. Mientras con RPG como los de Super Mario y Paper Mario lo básico es no tocar su historia y optar por lo visual y las mejoras de calidad de vida, no se puede hacer lo mismo con ‘puzzles’ de plataformas.

Dos jugadores pueden compartir los ‘puzzles’ de plataformas, pero esto añade una llave más.

Una simple mejora visual no es suficiente en Mario vs Donkey Kong para quienes lo disfrutamos mucho en su época. Sus gráficos prerenderizados usaban la tecnología tan popularizada por la trilogía Donkey Kong Country (y sus versiones Advance). Así que en la pantalla de la consola portátil o en un televisor a través del Game Boy Player, la calidad se gozaba por igual. Por supuesto los más jóvenes en la actualidad solo podrían aceptarlo en 3D y HD, así que el salto es tradicional mas no excepcional.

Si bien el juego tiene algunas incorporaciones nuevas, estas apuntan a un opcional modo más fácil o casual y a dos mundos para un total de ocho y no seis. Asimismo, un modo cooperativo local ayuda a compartir el segundo control, pero no hay ‘puzzles’ dedicados. El modo casual permite recibir varios golpes antes de perder una vida, además que no hay tiempo límite. En el modo clásico, un toque de enemigo u obstáculo de riesgo es letal. No es realmente necesario activar el modo casual, a menos que se trate de jugadores más pequeños o los niveles expertos.

Los dos nuevos mundos en Nintendo Switch.

Incluso sin activar el modo fácil, Mario pierde en Switch cualquier daño por caída que sí sufría en el juego original. En Game Boy Advance, un salto mal calculado desde una plataforma superior podía significar la muerte. En Switch no existe muerte por caída, ni siquiera en el modo clásico. Hablando de ello, la animación en que Mario sucumbía al fuego –desde Donkey Kong ’94— igualmente fue eliminada, quizás para reducir la violencia en un juego de por sí caricaturesco. Otro detalle que perdió es la secuencia sonora al inicio de un nivel, dejado solo al inicio de mundo.

Estas anotaciones no afectan en nada a quienes lo jueguen por primera vez, aunque son omisiones curiosas que intentan «suavizar» el riesgo de impacto para audiencias modernas. ¿Acaso los juegos de Mario se han vuelto más fáciles? Super Mario Bros. Wonder no es precisamente un adalid de dificultad, e igualmente su comparación con un juego de 20 años de plataformas y ‘puzzles’ no tendría sentido. Mario vs Donkey Kong no es un plataformas tradicional, pero su dificultad solo se luce en los niveles expertos desbloqueables.

En los niveles expertos haz buen uso de las maniobras aprendidas.

El juego se divide en tres partes y la primera de ellas se siente como un tutorial. Con esto nos referimos a ocho mundos con seis escenarios sencillos, cada uno rescatando a un juguete Mini Mario de cuerda. Un séptimo escenario es para guiar los Mini Marios hasta un baúl y el octavo y último es para enfrentar a Donkey Kong. Enjuague y repita a través de los ocho mundos, hasta enfrentar por «última vez» a Donkey Kong y ver los créditos. Este es el final de la primera parte o lo que consideramos tutorial.

A partir de entonces desbloqueamos los niveles ‘Plus’ y ‘Expert’. En los primeros guiamos a un Mini Mario con su llave hasta la puerta más cercana, a través de seis mundos diferentes y hasta un enfrentamiento final contra Donkey Kong. Para desbloquear los ‘Expert’ debemos conseguir todos los coleccionables en un mundo, es decir: tres cajas de regalo por escenario, las letras T-O-Y en el nivel del Mini Mario y derrotar a DK sin recibir un solo daño. Cada mundo estándar y ‘Plus’ completado deja en total 16 niveles expertos. Cuatro más que antes gracias a los nuevos mundos Merry Mini-Land y Slippery Summit.

Me quiero volver chango.

Estos ‘Expert’ son los que de verdad ponen a prueba las habilidades de los jugadores, algo así como el mundo especial en Super Mario Bros. Wonder. En Mario vs Donkey Kong para Switch ya no está el minijuego donde un puño de DK podía aplastar las cajas de regalo con vidas. Este minijuego fue reemplazado por otro donde perseguimos una llave con alas para abrir un baúl y ganar cinco vidas más.

En GBA, obtener niveles perfectos no bastaba con obtener los coleccionables de cada escenario, sino que había un puntaje dependiente del tiempo y enemigos derrotados. Debido a esto era más complicado desbloquear los niveles expertos, algo suavizado considerablemente en Switch. 65 niveles normales y 57 ‘Plus’ –incluidas las dos batallas finales contra DK–, además de los 16 niveles expertos, es lo que tiene para ofrecer Mario vs Donkey Kong en Switch, sin distar mucho de Game Boy Advance.

Necesitas 128 niveles perfectos antes de jugar todos los expertos.

Un detalle particular es que en uno u otro escenario el pico de dificultad sube sin guardar una coherencia de orden, solo para reducirse abruptamente en el siguiente. Por ejemplo, los niveles expertos 9 y 10 son mucho más fáciles que el nivel experto 2, aun cuando los primeros requieren más estrellas perfectas para desbloquear. Dicho esto, los mundos estándar y ‘Plus’ no exigen mayor destreza o planeación para la solución de ‘puzzles’. En las batallas contra Donkey Kong el único reto es no recibir un solo golpe para obtener la estrella perfecta. En los niveles ‘Expert’, el tiempo es nuestro enemigo principal. Además de un modo contrarreloj.

Más allá de la nostalgia para recordar la gran consola que era GBA, ¿debería un jugador nuevo adentrarse al mundo de Mario vs Donkey Kong en Switch? Podría ser, en caso de querer probar algo diferente a la extensa línea de juegos de los Mini Marios, controlando a Mario. Con todo y eso hay peros, como que puede ser un juego demasiado «simple» para lo que buscan en Switch. No es un plataformas tradicional de Mario, sino para jugar en tandas cortas, un nivel por aquí y otro por allá. Si esperan una aventura gigante, es mejor referirse a otro de los tantos títulos plataformas.

El final del reino de los simios.

Hubiésemos preferido una secuela directa al juego de GBA con mundos completamente diferentes, eso le habría dado más razón de existir a este ‘remake’. Esperamos sea la excepción y no una norma en lo que queda de la vida de Switch.

Mario vs Donkey Kong 8/10 Nota Lo que nos gustó - Edición 3D de un gran exponente para GBA.

- Ideal para iniciar en sesiones cortas a los más pequeños.

- Algunos niveles expertos exigen cierta habilidad.

- Cooperativo local. Lo que no nos gustó - No refleja el mismo 'sentimiento' del juego original.

- Dos mundos nuevos no son suficientes.

- Puede sentirse muy simple (sin que eso sea algo malo) para el caso de Nintendo Switch. En resumen Mario vs Donkey Kong es la última parte de una serie de 'remakes' del primer Donkey Kong, de ahí su relevancia en los legados tanto de Mario como de Donkey Kong. Dejando a un lado los títulos de los Mini Marios, resucitar la rivalidad en Switch requería más que solo un 'remake' visual con dos nuevos mundos. Es un muy buen título de GBA y Switch lo lleva a una amplia cantidad de público, pero deja con ganas de una mayor cantidad de contenido -o completamente nuevo- acorde a la época actual. Este juego merecía una secuela con Mario controlable, que por lo menos sobrepasara a su predecesor en GBA.

Reseña hecha con una copia digital de Mario vs Donkey Kong para Nintendo Switch brindada por Nintendo of America.