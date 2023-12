Diablo 4: desarrolladores afirman que no lanzarán contenido pay to win

La semana pasada, les contamos que una supuesta encuesta de Blizzard se había filtrado. Gracias a esto, los jugadores de Diablo 4 estaban preocupados por la posible llegada de contenidos ‘pay to win’ y una monetización aún más agresiva al juego. Ahora, durante una reciente transmisión en línea, el equipo de desarrollo de Diablo 4 ha querido dejar claro que ellos no agregarán ningún tipo de contenido que haga que el jugador que paga por él tenga algún tipo de ventaja ante los demás jugadores.

Los desarrolladoras respondieron sí Diablo 4 tendra elementos ‘pay to win’

En el último ‘Campfire Chat’ de Diablo 4, Adam Fletcher — director de comunidades—, el director del juego Joe Shely y el director asociado Joseph Piepiora salieron al paso respondiendo la reciente oleada de preguntas sobre si Diablo 4 tendría en un futuro elementos ‘pay to win’ con un rotundo «no». Adicionalmente, Fletcher dijo «Queremos confirmar que hemos hablado y respondido a las preguntas que han surgido en la comunidad en relación con el «pago por poder»; la gente habla de si estamos planeando añadir el pago por poder en Diablo 4, y lo sé, lo hablamos al principio, no estamos planeando añadir el pago por poder en Diablo 4«.

Lo curioso es que el equipo que estuvo presente en el ‘Campfire Chat’ de Diablo 4, solo se refirieron a los elementos que según ellos no llegarán al juego como «poder» (power). No obstante, la encuesta incluso hablaba sobre agregar espacios en el alijo para incrementar la cantidad de elementos que podremso almacenar. Esto no es necesariamente «poder», pero si es una mejora en la calidad de vida que el jugador no deberia pagar por ella.

Con esto no queremos desestimar las palabras del equipo de desarrollo de Diablo 4. Sin embargo, ya todos sabemos que en Blizzard las decisiones no las toman las personas con pasión y amor por los videojuegos. Así que mientras seguimos creyendo en las palabras de las personas a cargo de Diablo 4, esperamos que los intereses corporativos no nos hagan regresar a tocar este tema.

Y ustedes qué creen ¿Diablo 4 recibirá elementos ‘pay to win’ en un futuro? dejen su respuesta en los comentarios.

Vía: Gamesradar