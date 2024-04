BlizzCon 2024 ha sido cancelado

Uno de los más esperados eventos del año por los fanáticos de nombres como Overwatch, World of Warcraft y Diablo no va más. Blizzard anunció que la próxima edición de su tradicional evento BlizzCon no se va a llevar a cabo en 2024, pues todo el show ha sido cancelado.

Este anuncio llegó mediante un comunicado oficial publicado en el sitio web de la compañía. No dieron muchos detalles sobre las razones detrás de la cancelación, simplemente dijeron que tomaron la decisión «tras un cuidadoso análisis durante el año pasado».

A pesar de que BlizzCon 2024 fue cancelado, habrán eventos presenciales auspiciados por Blizzard a lo largo del año. Aparte de los torneos de esports de la Overwatch Champions Series en Dreamhack Dallas y Dreamhack Estocolmo, habrán celebraciones especiales de los 30 años de Warcraft. También dijeron que la empresa hará acto de presencia en Gamescom.

Otra cosa que aclararon es que en los próximos meses también tendremos noticias sobre The War Within y Vessel of Hatred, las expansiones para World of Warcraft y Diablo IV que saldrán más adelante este mismo año.

Sabemos que Blizzard no está pasando por su mejor momento y apenas deben estarse recuperando no solo de los escándalos de los pasados años, sino de los despidos que sufrieron tras la adquisición por parte de Microsoft. Es muy posible que esto haya tenido que ver con la decisión de cancelar el evento.

La otra posible razón es que se dieron cuenta que no tienen mucho para mostrar.