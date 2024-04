Cómo inscribirse en la beta cerrada de WoW: The War Within

Cuando menos lo esperemos, la próxima gran expansión de uno de los MMORPG más populares del mundo va a estar disponible. Si quieren estar entre los primeros que prueben sus nuevas características y novedades, van a tener que jugar la beta. A continuación les diremos cómo pueden registrarse con Blizzard para tener la opción de ser seleccionados para participar en la beta cerrada de World of Warcraft: The War Within, la expansión de WoW que saldrá este mismo año.

The War Within será la primera parte de una nueva trilogía de expansiones llamada «The Worldsoul saga» («La saga del alma del mundo»). Esta será completada por Midnight y The Last Titan que llegarán en los próximos años.

Puede conocer algunos detalles de esta nueva parte de la historia de Azeroth en el siguiente video. Está doblado al español de Latinoamérica.

¿Cómo participar en la beta cerrada de WoW: The War Within?

Lo único que tienen que hacer es visitar este sitio web, iniciar sesión con su cuenta de Battle.net y dar clic en el botón que dice Solicitar acceso a la beta.

Una vez lo hagan tendrán que sentarse a esperar y tener mucha paciencia. Blizzard no dijo claramente cuándo empezará la beta cerrada, pero tomando en cuenta que la expansión The War Within debería llegar entre el tercer y cuarto trimestres de 2024, no debería demorar mucho en empezar.

No se preocupen si no reciben el corre de aceptación tan pronto comience la beta. Nuevos jugadores son solicitados en oleadas, así que es probable que lo reciban incluso en medio de la prueba.

Si lo que ustedes juegan es WoW Classic, también debería llegar contenido para ustedes muy pronto. Específicamente, la expansión Cataclismo.