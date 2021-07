Digimon Survive: la fecha de lanzamiento ha sido aplazada otra vez

Han pasado más de tres años desde que Digimon Survive fue anunciado en las páginas de la revista V-Jump. En ese momento se dijo que este RPG con batallas estratégicas llegaría en 2019, pero desde entonces ha sido aplazado en múltiples ocasiones. Bandai Namco prometió que lo tendría listo en 2020 y luego aseguró que lo veríamos en 2021.

Digimon Survive parece atrapado en el limbo del desarrollo y ahora sabemos que su fecha de lanzamiento no llegará pronto.

La publicación Gematsu observo que, en su más reciente reporte financiero, Toei Animation había retirado este juego de su lista de lanzamientos de 2021. Ahora aparece con 2022 como su periodo de lanzamiento.

Aunque no hay una fecha específica para Digimon Survive en el reporte, sí dice «año fiscal 2022, tercer trimestre y más allá». Dicho año fiscal terminará en Japón en marzo de 2023.

No sabemos las causas de la demora de este juego. Lo más probable es que se deba a la pandemia de COVID-19. También hay que tener en cuenta que se trata de un RPG bastante ambicioso en el que podremos controlar más de 100 Digimon.

Digimon Survive fue anunciado originalmente para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. A causa de los aplazamientos no nos extrañaría que eventualmente anuncien versiones mejoradas para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Al menos no ha sido cancelado.

Via: Gematsu

Fuente: reporte financiero de Toei Animation