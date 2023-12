Dragon Ball: Sparking! ZERO revela nuevas imágenes de Budokai Tenkaichi 4

Dragon Ball: Sparking! ZERO ha sido una de las novedades más gratificantes para los fans de Budokai Tenkaichi que esperaban su cuarta entrega desde hace mucho tiempo. Recientemente se filtró que algunas técnicas antiguas que vimos en el anime original volverán para esta nueva entrega de Bandai Namco.

Estas técnicas viejas se pueden ver en las imágenes que se acaban de filtrar. Krillin y su disco, el Masenko de Piccolo y El Puño del Lobo de Yamcha, todas estas técnicas fueron descartadas hace mucho tiempo. Su relevancia fue relegada por las peleas entre los saiyajin y los distintos villanos de la saga. Por otro lado, cada vez se están conociendo más detalles del juego que nos llegan desde Japón.

Aspectos importantes del nuevo Dragon Ball: Sparking! ZERO

Según una filtración de un medio japonés, el juego tendrá componentes de rol. Igualmente, veremos más componentes de micro transacciones de contenido. Por lo que, se verá integración de contenido constantemente. No obstante, esto nos da una pista de la constancia de actualización que recibirá el juego en 2024.

La antiquísima técnica de Yamcha vuelve para Dragon Ball: Sparking! ZERO.

Dragon Ball: Sparking! ZERO saldrá en algún momento de 2024, la fecha aún no está establecida y probablemente la conoceremos en los próximos meses. Esto no significa que varios detalles del juego no se filtren a lo largo del tiempo o que conozcamos más detalles específicos del juego de peleas.

Vía: Hinokami España