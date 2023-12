EA Sports FC 24 se podrá jugar gratis si tenemos Xbox

El popular juego de fútbol FC 24 estará disponible de manera gratuita durante el fin de semana si tenemos Xbox. Esto lo acaba de confirmar la página de Microsoft quienes aseguran que esta novedad llegará el 18 de diciembre. Por otro lado, aclaran que no es necesario tener una suscripción de Xbox Game Pass para acceder al juego y estará junto con Modern Warfare 3.

No obstante, este no es el único juego que estará disponible, también podremos jugar gratuitamente a Call of Duty: Modern Warfare 3. Sin embargo, para los suscriptores de Xbox Game Pass, también podrán disfrutar de juegos como Lego 2k Drive y Aliens: Fireteam Elite. Estos estarán disponibles de manera gratuita este fin de semana.

FC 24, anteriormente conocido como FIFA, tuvo que cambiar su nombre por no renovar la licencia del nombre con la FIFA.

Los suscriptores podrán jugar estos dos juegos adicionales hasta el 17 de diciembre. Modern Warfare 3 en su versión gratuita nos dará acceso a cinco de los mapas remasterizados: Terminal, Rust, Highrise, Shipment y Afghan. Adicionalmente el mapa de la primera temporada Meat, el cual, está situado en el puerto de Oakland y tres mapas de Ground War más.

No se especificó si la versión gratuita de FC 24 para Xbox traería todo el contenido y los modos de juego ‘online’ del simulador. Con esta noticia, estamos cada vez más cerca de ver más juegos gratis por parte de las compañías más grandes de videojuegos. Esto teniendo en cuenta que cada vez estamos más cerca de navidad y que suelen haber tanto fines de semana gratis como ofertas especiales.

Aún no sabemos que sorpresas nos dará Steam con sus ofertas de invierno, pero probablemente, la próxima semana sepamos que juegos conformarán el ‘Steam Sale’ de invierno. Aunque han pasado tres temporadas de descuento en todo el año, probablemente encontremos ese juego de nuestra ‘whishlist’ en esta próxima promoción.