el ‘manga’ de The Legend of Zelda: Twilight Princess entra en su recta final

Akira Himekawa, el dúo de artistas que firman bajo este pseudónimo, han anunciado que el ‘manga’ de The Legend of Zelda: Twilight Princess entrará en su arco final. Así que desde el próximo capítulo, el cual será distribuido desde el 29 de junio en la aplicación Manga ONE de la editorial Shogakukan.

,El ‘manga’ basado en popular juego de GameCube y Wii debutó en febrero del 2016 y hasta hace poco su distribución paso de ser semanal a mensual. Este ‘manga’ fue el regreso de Akira Himekawa a la franquicia de The Legend of Zelda, después de ocho años de estar aparte de un proyecto que involucrara la franquicia de Nintendo. Esta obra se puede conseguir en español —en nuestro continente— gracias a la editorial Norma, que ha editado seis de los ocho volúmenes disponibles de este manga en Japón.

Este dúo de escritoras también han estado a cargo del ‘manga’ The Legend of Zelda, el cual se publicó desde 1998 hasta el 2008. Adicionalmente, ellas también dibujaron el prólogo del juego The Legend of Zelda: Skyward Sword en el año 2011.

