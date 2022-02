A pesar de las buenas críticas, Elden Ring tiene ‘reseñas variadas’ en Steam por culpa de su mal rendimiento

El nuevo título de FromSoftware no va a ser solo uno de los mejores juegos del año, sino un verdadero fenómeno cultural para la comunidad videojugadora. No solo ha recibido críticas supremamente positivas, sino que ya es un éxito de ventas con más de 700.000 espectadores en Twitch el día antes de su lanzamiento. A pesar de todo eso, hay jugadores que no están satisfechos con Elden Ring y han hecho que sus reseñas en Steam sean ‘Variadas’ en lugar de positivas.

Al momento de realizar esta nota, solo el 59% de las más de 22.000 reseñas de usuario en Steam son positivas, lo que pone a Elden Ring en la categoría de ‘Variadas’.

¿Cuál es la razón de las críticas contra Elden Ring de los usuarios de Steam?

El problema que tienen es el mismo por el que no le dimos una nota mayor a este juego en nuestra reseña: su rendimiento. Jugadores con equipos de alta gama notan que, a pesar del poder de sus PC, el juego no es capaz de mantener 60 fps (cuadros de animación por segundo) estables con una resolución de 1080p, cayendo temporalmente a 20 fps. Otros también se han quejado de que el juego sufre múltiples bloqueos y no tiene soporte para pantallas ultra anchas.

Incluso después de la instalación del parche de actualización 1.02 de Elden Ring, que se supone mejoraría la estabilidad del juego, muchos se siguen quejando de «ralentizaciones distractoras».

Mediante un comunicado oficial, Bandai Namco —distribuidores del juego— anunció que está al tanto de los problemas y confirmó que están trabajando en soluciones para ellos.

Fuente: Steam